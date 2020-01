Deutschland Kampf gegen die Bonpflicht: FDP schreibt alle Bäckereien in Deutschland an

Seit Anfang des Jahres gilt in Deutschland die Kassenbonpflicht – auch in kleinen Betrieben. Nun sicherte die FDP-Fraktion den betroffenen Bäckereien in einem Brief ihre Unterstützung zu und kritisierte die Bonpflicht als "unsinnig", "bürokratisch" und "teuer".