Kanzlerfrage: Umfragen zeigen Markus Söder vor Scholz, Merz und Habeck

Im aktuellen Sonntagstrend zeigt sich, dass unangefochten die Union vor der SPD und den Grünen rangiert - auch bei der Frage nach einem möglichen Kanzler.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) liegt als möglicher Bundeskanzler für 38 Prozent der Befragten in einer Umfrage für die „BamS“ klar vorn. Olaf Scholz (SPD) liegt mit 29 Prozent dahinter.

Weiterhin wurde gefragt nach CDU-Politiker Friedrich Merz (19 Prozent), Jens Spahn (18 Prozent) und Armin Laschet (13 Prozent). Mehr Zuspruch als Laschet erhielt auch Grünen-Chef Robert Habeck mit 18 Prozent. Der Grünen-Chefin Annalena Baerbock würden laut Umfrage derzeit 9 Prozent das Kanzleramt zutrauen.

Aus dem Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ geht noch hervor, dass die SPD in dieser Woche auf 18 Prozent (vergangene Woche 15 Prozent) der möglichen Wählerstimmen kommen könnte. Die Grünen sind bei 16 Prozent (18 Prozent). Die Union verliert ebenfalls zwei Punkte und kommt in dieser Woche auf 36 Prozent.

Die Umfragewerte von FDP (6 Prozent), Linke (8 Prozent) und AfD (11 Prozent) blieben zur Vorwoche unverändert. (dpa/ks)