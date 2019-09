Kapitänin Rackete fordert Entschuldigung von Seehofer

Die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete, hat schwere Vorwürfe gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erhoben. Das berichtet die Wochenzeitung „Die Zeit“.

Rackete und ihre Crew hatten im Juni 2019 aus Libyen kommende Migranten im Mittelmeer aufgesammelt und wochenlang keine Erlaubnis erhalten, einen europäischen Hafen anzulaufen.

Der Wochenzeitung sagte die Kapitänin, am zweiten Tag nach der Übernahme der Migranten habe der Bürgermeister von Rottenburg in Baden-Württemberg angeboten, die Geretteten aufzunehmen.

„Es gab also von Anfang an eine Lösung, aber Seehofer hat darauf bestanden, dass die Leute in Italien registriert werden, damit er sie nach der Dublin-Verordnung wieder zurückschicken kann“, so Rackete. Dies lehnte die italienische Regierung damals ab.

„Seehofer ist mitschuldig an der Misere, die sich später an Bord ergeben hat“, sagte Rackete. Er müsse sich bei ihr entschuldigen. (dts)