Die neuesten Entwicklungen im Überblick rund um die Corona-Maßnahmen, -Politik und -Impfung.

7:00 Uhr: Kassenärzte-Chef: Jeder Nicht-Geimpfte wird sich im Winter infizieren

Im Herbst und Winter werden sich nach Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, so gut wie alle Nicht-Geimpften mit Corona infizieren. „Wir werden erleben, dass sich in den nächsten Monaten aller Voraussicht nach jeder, der nicht geimpft wird, infizieren wird“, sagte Gassen am Sonntagabend dem Sender Bild TV.

Andere Maßnahmen als Impfen böten vor dem Coronavirus keinen Schutz. „Es ist eine trügerische Sicherheit, wenn die Leute meinen, weil sie nicht zum Karneval gehen oder noch in der U-Bahn eine Maske tragen, sind sie davor geschützt, sich mit Corona zu infizieren“, sagte Gassen.

„Wir werden erst Ruhe im Sinne einer epidemischen Lage haben, wenn tatsächlich der Großteil der Bevölkerung geimpft oder genesen ist“, sagte der KBV-Chef. Die Quote der Nicht-Geimpften gab Gassen mit 30 Prozent an.

6:37 Uhr: Testpflicht in Pflegeheimen deutet sich an

Die Grünen sprechen sich für strikte Testvorgaben in Pflegeheimen aus – und sie sind mit dieser Forderung nicht alleine. „Die Situation in manchen Heimen besorgt mich sehr“, sagte Kordula Schulz-Asche (Grüne), Mitglied in der Ampel-Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege, dem „Handelsblatt“ (Montagausgabe). „Es ist unbedingt notwendig, dass Bewohner regelmäßig, Pflegekräfte täglich und Besucher vor jedem Besuch getestet werden.“

In diesem sensiblen Bereichen solle das auch für Geimpfte und Genesene gelten. „Da es Unterschiede zwischen den Heimen gibt, sollten wir auch über einen Impfnachweis diskutieren“, forderte Schulz-Asche. Medienberichten zufolge haben sich SPD, Grüne und FDP auf erste Details für eine neue rechtliche Basis zur Pandemie-Eindämmung verständigt, in der auch die Testpflicht für Pflegeheime festgeschrieben werden soll. (dts/afp/dpa/red)

