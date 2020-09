Keine Corona-Fälle mehr? Bericht einer RKI-Arbeitsgruppe über Sentinel-Proben weckt Spekulationen

Auf Grundlage von Sentinel-Proben hat die „Arbeitsgemeinschaft Influenza“ des RKI einen Bericht veröffentlicht, dem zufolge seit der 16. KW keine Corona-Fälle mehr festgestellt worden wären. Die geringe Datenbasis der Untersuchung gibt jedoch kein repräsentatives Bild.

Vor allem in sozialen Medien hat ein Bericht einer Arbeitsgruppe des Robert-Koch-Instituts (RKI) über Nachweise akuter Atemwegserkrankungen in den vergangenen Tagen für Spekulationen gesorgt. Dieser mit den Titel „Influenza-Monatsbericht“ versehene Report der „Arbeitsgemeinschaft Influenza“ am RKI hatte für die Kalenderwochen 33 bis 36 und sogar für die zwei Wochen zuvor in einer Tabelle bezüglich der Corona-Infektionen unter sogenannten Sentinel-Proben im Auswertungszeitraum die Zahl „0“ genannt.

Widerspruch zu offiziellen Corona-Zahlen?

Auch insgesamt war von lediglich 13 Infektionen mit SARS-CoV-2 seit der 40. Kalenderwoche des Jahres 2019 die Rede. Im Text heißt es zudem, dass alle 13 genannten Corona-Infektionen in der Zeit zwischen der 10. und 15. KW nachgewiesen worden seien – seitdem jedoch keine mehr. Von 4.132 untersuchten Sentinel-Proben hätten nur 0,3 Prozent einen SARS-CoV-2-Nachweis erbracht.

Die Zahlen haben vielerorts den Eindruck hervorgerufen, die Forschungsdaten des RKI würden jenen anderer Erhebungen aus dem eigenen Haus, vor allem aber offiziellen Zahlen zur Entwicklung der Corona-Seuche in Deutschland widersprechen. Von einem vermeintlichen Beweis für eine Manipulation der Öffentlichkeit war die Rede, vor allem Personen, die hinter Corona ein Komplott auf Regierungsebene wittern, fühlten sich durch die Inhalte des Berichts bestätigt.

Allerdings wird dabei in aller Regel übersehen, dass die Untersuchung der Proben, die 100 ausgewählte Arztpraxen der Arbeitsgemeinschaft Influenza zur wöchentlichen Auswertung im Rahmen eines Forschungsprogramms zur Überwachung akuter Atemwegserkrankungen übersenden, zahlenmäßig überschaubar ist. Zudem hat das Programm einen anderen Schwerpunkt als jenes, das dem gesonderten Auswertungsprogramm zu COVID-19 zugrunde liegt.

Wöchentlich nur maximal 38 Sentinel-Proben eingeschickt

In dem Bericht der Influenza-Arbeitsgruppe wird explizit auf die getrennte Aufführung der Ergebnisse zu SARS-CoV-2 hingewiesen und erwähnt, dass zu Beginn der Berichtssaison nicht alle Sentinel-Proben auf den erst Anfang 2020 in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geratenen Erreger getestet worden seien.

Die Influenza-Arbeitsgruppe widmet sich schwerpunktmäßig der Erhebung von Daten über die Verbreitung von Rhinoviren, wie sie für herkömmliche Erkältungskrankheiten verantwortlich sind. Die Sentinel-Praxen, die sich an dem Programm beteiligen, melden einmal wöchentlich ihre Diagnosen und erhalten im Gegenzug Zugang zu den Auswertungen der Forschungsgruppe, heißt es auf der Faktenfinder-Seite der „Tagesschau“.

Die Zahl der eingeschickten Stichproben ist insgesamt gering. So bewegte sich die Anzahl der Sentinel-Proben, die dem Nationalen Referenzzentrum für Influenzaviren (NRZ) zwischen der 31. und der 36. KW zugeschickt wurden, zwischen 21 und 38. Während in insgesamt lediglich zehn eingeschickten Proben der 33. KW ein Virennachweis für Erreger von Atemwegserkrankungen erbracht werden konnte, waren es zwei Wochen später 22, was auch der Maximalwert war.

Zu Corona hat RKI eine eigene Arbeitsgruppe

Infolge der beschränkten Vorauswahl und der geringen Datenbasis stellen die Sentinel-Proben für die Arbeitsgemeinschaft Influenza deshalb auch keine Grundlage dar, um ein verlässliches Bild von der Virenlage in Deutschland insgesamt zu gewinnen. Was die Corona-Entwicklung anbelangt, bleiben die Meldungen der Gesundheitsämter die relevante Erkenntnisquelle.

Wie die Arbeitsgruppe auf ihrer Seite ausführt, hatte die Saison für die wöchentliche Influenza-Berichterstattung für 2019/20 mit dem Influenza-Wochenbericht der 20. Kalenderwoche geendet. Die eingehenden Daten würden weiterhin wöchentlich analysiert und auf der dazugehörigen Webseite veröffentlicht. Die Berichterstattung erfolge im Sommer monatlich.

Zu COVID-19 gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, die donnerstags ihre Sentinel-Ergebnisse veröffentlicht. Im Rahmen der täglichen Situationsberichten des RKI zu COVID-19 erfolgt auch die ausführliche Berichterstattung zu laborbestätigten COVID-19 Meldungen gemäß IfSG. Die dortigen Ergebnisse seien auch repräsentativ hinsichtlich der Entwicklung von Corona-Erkrankungen.