Deutschland In Hamburg beginnen die Frühjahrsferien

Keine Flüge in Hamburg: Gepäckabfertigung wird bereits bestreikt

Am Flughafen Hamburg wird bereits gestreikt – der Flugverkehr liegt weitgehend lahm. Grund ist die Gewerkschaft ver.di, die Lohnerhöhungen durchsetzen will. Der große Streik an 13 deutschen Flughäfen findet morgen statt.