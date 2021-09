Keine Fotos im Wahllokal – Merkel entscheidet sich für Briefwahl

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt ihre Stimme bei der Bundestagswahl per Brief ab. Sie bediene sich „dieses Mal des Mittels der Briefwahl“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die Frage, ob Merkel bereits abgestimmt habe, beantwortete er nicht. Auch zur Frage, warum Merkel dieses Mal nicht ins Wahllokal geht, wollte Seibert sich nicht äußern.

„Die Briefwahl ist eine Möglichkeit, die jeder deutsche Wahlberechtigte hat und für die er jetzt hier keine persönlichen Gründe angeben muss“, sagte Seibert. Er könne Merkels Art der Stimmabgabe „nur als Faktum mitteilen“. Seibert unterstrich zugleich Aussagen des Bundeswahlleiters Georg Thiel, wonach die Briefwahl eine sichere Art der Stimmabgabe ist.

Wie Merkel nutzen bei dieser Bundestagswahl Millionen Bürger die Möglichkeit der Briefwahl. Es wird erwartet, dass insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie möglicherweise sogar rund die Hälfte der Wahlberechtigten diesen Weg wählen – das wäre ein neuer Rekord.

Parteien bereiten sich auf mögliche Koalitionsverhandlungen vor

Unterdessen laufen in den Parteien die Vorbereitungen auf mögliche Sondierungsgespräche nach der Bundestagswahl auf Hochtouren. Der „Spiegel“ schreibt, in der Linken sollen beim Abgleich der Wahlprogramme von SPD und Grünen schon mögliche Kompromissoptionen und rote Linien in Dossiers zusammengetragen werden, die dem möglichen Sondierungsteam bei den Gesprächen helfen könnten.

Als mögliche Verhandler werden etwa der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow oder die Bremer Fraktionsvorsitzende Sofia Leonidakis genannt.

Beide repräsentieren die einflussreichsten Strömungen innerhalb der Linken, womit ein breiter Konsens in der Partei erreicht würde, heißt es. Zuletzt ergab sich in mehreren Umfragen eine Mehrheit für eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken, wobei sich Sozialdemokraten und Grüne von dieser Option distanzierten, sie aber auch nicht explizit ausschließen.

„Hintergrundgespräche“ zwischen Union und Grünen

Als heikelster Knackpunkt für eine Koalition gilt die Außen- und Sicherheitspolitik. Aber auch andere Parteien bereiten sich längst auf Sondierungsgespräche vor: Wie die dts Nachrichtenagentur erfuhr, werden gar zwischen Union und Grünen schon seit Monaten in Hintergrundgesprächen Positionen abgeklopft, um nach der Bundestagswahl schneller voranzukommen.

Genannt werden in für gewöhnlich gut informierten Kreisen Britta Haßelmann, Erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt als angeblich daran Beteiligte. „Frau Haßelmann ist zu solchen Gesprächen nichts bekannt“, teilte ihr Büro mit, Dobrindt äußerte sich auch auf mehrfache Nachfrage gar nicht dazu. (dts)

