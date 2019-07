Politik » Deutschland Keine „Vollkaskoversicherung“ auf zivilen Ungehorsam: Klimastreikende Schüler müssen mit Strafen rechnen

Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz, hat angekündigt, dass Schüler die an den Protesten der "Fridays for Future"-Bewegung teilnehmen, in Zukunft mit Sanktionen rechnen müssen.