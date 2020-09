Kieler Landtag: Brodehl verlässt die AfD – Partei verliert Fraktionsstatus

Die AfD im Landtag von Schleswig-Holstein verliert ihren Fraktionsstatus. Der AfD-Abgeordnete Frank Brodehl kündigte am Freitag in einer Landtagsdebatte in Kiel sowie in einer persönlichen Erklärung seinen Parteiaustritt an.

Damit können die drei verbliebenen AfD-Abgeordneten keine eigene Fraktion mehr bilden. Sie wurden am Freitag auf der Internetseite des Parlaments bereits als fraktionslose Abgeordnete geführt.

Brodehl begründete seinen Parteiaustritt mit einer stetigen Radikalisierung des Landesverbands, die sowohl vom Landesvorstand als auch der deutlichen Mehrheit der Kreisvorstände „systematisch“ befördert werde.

„Der völkisch-nationalistische Grundton ist deutlich lauter als die Stimmen derjenigen in der Partei, die für eine seriöse und wertkonservative AfD-Politik eintreten“, schrieb Brodehl auf seiner Facebook-Seite.

Dieser Umstand, die Verwendung von Nazi-Vokabular etwa in Mitglieder-Mails, aber auch der verächtliche Umgangston im Landesverband habe ihn zu seinem Schritt bewogen.

Streit um Sayn-Wittgenstein spaltete die AfD in Schleswig-Holstein

Im vergangenen Jahr war die damalige AfD-Landeschefin in Schleswig-Holstein, Doris Sayn-Wittgenstein, wegen mutmaßlicher Kontakte zu einem als rechtsextremistisch eingestuften Verein aus der AfD ausgeschlossen worden. Der Verein steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD.

Die Bundespartei wertete die Kontakte von Sayn-Wittgenstein als parteischädigendes Verhalten. Auch die AfD-Fraktion im Landtag schloss sie aus. Sayn-Wittgenstein sitzt aktuell als fraktionslose Abgeordnete im Landesparlament.

Der Streit um den Umgang mit Sayn-Wittgenstein spaltete die AfD in Schleswig-Holstein. Der Landesvorstand hielt ihr lange die Treue. Auch dies kritisierte Brodehl in seinem Statement.

Erst vor wenigen Tagen war die AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag an einem Richtungsstreit zerbrochen zwischen dem gemäßigten und dem radikalen Lager zerbrochen. Die bisherige Fraktionschefin Dana Guth aus dem gemäßigten Spektrum sowie zwei weitere Abgeordnete erklärten ihren Austritt aus der Fraktion.

Unklar war noch, ob diese beiden Austritten bereits wirksam waren. Damit würde die AfD auch in Niedersachsen ihren Fraktionsstatus verlieren. (afp)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]