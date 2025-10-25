Logo Epoch Times

Besuch in der Ukraine

Kiew: Ministerin Reiche muss bei Luftangriffen in den Bunker

Bei ihrem Besuch in Kiew erlebt die deutsche Wirtschaftsministerin hautnah den andauernden Krieg, als sie wegen eines Luftalarms in den Schutzkeller muss.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

Redaktion
Bei dem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew musste in der Nacht auch die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche in den Schutzkeller.
Für sie sei es ein bedrückendes Erlebnis gewesen, für die Ukrainer leider trauriger Alltag, sagte sie auf einer Pressekonferenz am Samstag.
„Es zeigte mir in dieser Nacht noch einmal sehr eindrücklich, dass die Attacken Russlands auf die ukrainische Bevölkerung darauf zielen, sie zu zermürben.“

Ministerin verspricht Hilfe beim Wiederaufbau

Reiche ist am Freitag mit einer Wirtschaftsdelegation zu einem mehrtägigen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Die Angriffe auf die Strom- und Wärmeversorgung kurz vor der Heizperiode seien eine Gefahr, sagte die CDU-Politikerin nun in Kiew.
Sie versprach dem kriegsgeplagten Land Hilfe beim Wiederaufbau der zerstörten Energieinfrastruktur. Deutschland werde die Ukrainer nicht im Stich lassen.
Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland bei der nächtlichen Attacke neben Dutzenden Drohnen auch neun ballistische Raketen eingesetzt.
Seit Jahresbeginn habe Russlands bereits fast 770 ballistische Raketen und mehr als 50 Marschflugkörper gegen sein Land geschossen.
Während ballistische Raketen nur in der Startphase beschleunigt werden und dann in einem Bogenflug ins Ziel steuern, haben Marschflugkörper eingebaute Triebwerke, die ihnen erlauben, lange Zeit in geringer Höhe zu fliegen. (dpa/red)

