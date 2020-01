Deutschland Klöckner will per Gesetz gegen unter Einstandspreis gehandelte Lebensmittel vorgehen

Die Lebensmittelpreise in Deutschland liegen im europaweiten Vergleich am unteren Ende der Preisskala. Bundesagrarministerin Julia Klöckner will jetzt gesetzlich gegen Praktiken des Handels vorgehen, die Erzeuger zwingen ihre Agrarprodukte unter Einstandspreis abzugeben.