Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen: Stichwahlen um Bürgermeister beginnen um 8 Uhr

Zwei Wochen nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen finden am Sonntag ab 8:00 Uhr mehrere Stichwahlen um Oberbürgermeisterämter statt. In der Landeshauptstadt Düsseldorf tritt der amtierende Oberbürgermeister und CDU-Politiker Stephan Keller gegen die Grünen-Kandidatin Clara Gerlach an.

Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) trifft die Grünen-Bewerberin Berivan Aymaz auf den SPD-Kandidaten Torsten Burmester.

Besonders im Blick stehen die Ruhrgebietsstädte Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen, in denen AfD-Bewerber in die zweite Wahlrunde einzogen.

In Duisburg und Gelsenkirchen treten sie gegen die SPD an, in Hagen gegen die CDU. In den Stichwahlen wird jeweils zwischen den beiden Kandidaten entschieden, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhielten.

In Nordrhein-Westfalen waren am 14. September rund 13,7 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. (afp/red)