Deutschland A5-Ausbau in Kritik

Kommt die erste zehnspurige Autobahn in Deutschland?

30 Autobahn-Ausbauprojekte in Hessen will Verkehrsminister Wissing so schnell wie möglich umsetzen, um Staus zu reduzieren. Hessens Verkehrsminister stellt dabei den milliardenschweren Ausbau der A5 bei Frankfurt am Main infrage.