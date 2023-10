Kommunale Wahlen: Viele Augen richten sich auf Stichwahl zwischen AfD und CDU in Bitterfeld-Wolfen

Am heutigen Sonntag gibt es mehrere Kommunalwahlen. Darunter sind zwei AfD-Kandidaten in Stichwahlen vertreten: in Bitterfeld-Wolfen und im Dahme-Spreewald-Kreis. Vor allem in Bitterfeld-Wolfen rechnet sich die Partei gute Chancen aus.

Die Alternative für Deutschland hofft, in den heutigen Kommunalwahlen Posten zu besetzen. Seit einigen Tagen kursiert in den sozialen Medien eine interaktive Karte von Wahlkreisprognose.de. Sie bildet die Tendenzen der möglichen Erststimmen der Wähler und ihre Präferenzen ab. Hellblau steht für „eher sicher für AfD“, kräftigeres Blau „sicher für AfD“. Gerade aus dem Grund gelten die heutigen Wahlen als ein Gradmesser der politischen Landschaft:

Sachsen-Anhalt: Viele Augen richten sich auf Bitterfeld-Wolfen

In Sachsen-Anhalt finden heute mehrere Wahlen auf kommunaler Ebene statt. Gewählt wird in Aland, Bismark, Barby, Altmärkische Höhe und der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land.

Stichwahlen gibt es in Bitterfeld-Wolfen, Arendsee, Kalbe (Milde), Eichstedt (Altmark) und Hohe Börde.

Besonders in den Medien ist die Wahl in Bitterfeld-Wolfen. Dort wird zwischen dem amtierenden Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) und dem AfD-Kandidat Henning Dornack entschieden.

Mittags lag die Beteiligung an der Stichwahl bei 20,4 Prozent.

Armin Schenk setzt auf eine Entschuldung der Kommune, will Schrottimmobilien abreißen und die Stadt als grüne Industriestadt am See aufbauen. Der pensionierte Kriminalhauptmeister Dornack hatte beim ersten Wahldurchgang am 24. September 33,8 Prozent der Stimmen und damit mehr als jeder andere für sich verbucht.

In der ersten Wahlrunde lag in Bitterfeld-Wolfen die Wahlbeteiligung bei 48,7 Prozent, rund 32.000 Menschen konnten wählen gehen.

Dahme-Spreewald

Da der amtierende Landrat Stephan Loge (SPD) in den Ruhestand geht, muss in Dahme-Spreewald diese Position neu besetzt werden. Die AfD schickt den Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré ins Rennen. Kotré ist Mitglied im Ausschuss Klima und Energie sowie Außenpolitik. Er fiel vor allem durch kritische Reden zur Klimapolitik der Regierung auf. Zudem ist er Vorsitzender des Landesfachausschusses Wirtschaft, Technologie und Tourismus.

Weitere Kandidaten sind der parteilose Sven Herzberger sowie Susanne Rieckhof (SPD). Sven Herzberger war früher Bürgermeister von Zeuthen, er tritt als parteiloser Kandidat an.

Um zum Landrat gewählt zu werden, muss ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, eine Wahlbeteiligung von mindestens 15 Prozent vorausgesetzt.

Am Vorabend der Wahl gab es Proteste gegen Kotré:

Ich war gestern bei der Kundgebung gegen die AFD Abschluss wahlkampfkundgebung von den Kandidaten der AFD Steffen kotre zu den landratskosten in Dahme-Spreewald er hatte gestern in Lübben seinen Abschluss des wahlkampfs gefeiert pic.twitter.com/xrc3eEawlr — Demokratie Frei Haus (@t47da) October 8, 2023

Bis 14 Uhr gaben nach Angaben des Wahlleiters 28,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Diese Angabe beruht auf einer stichprobenartiger Erhebung.

Die insgesamt 219 Urnenwahllokale und 37 Briefwahllokale öffneten um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Rund 150.000 Bürger sind zur Wahl aufgerufen, alle ab 16 Jahren sind wahlberechtigt.

Die SPD-Kandidatin Susanne Rieckhof wird von den Grünen unterstützt, nachdem deren Kandidatin Sabine Freund im April überraschend gestorben war. Hinter dem parteilosen Kandidaten Herzberger stehen CDU, Linke, FDP und Freie Wähler.

Bei der vorangegangenen Wahl 2015 wurde Loge im ersten Wahlgang mit 52,6 Prozent der Stimmen für weitere acht Jahre zum Landrat gewählt. Er geht nach fast 16 Jahren als Landrat in den Ruhestand. AfD-Kandidat Jens Birger Lange erhielt damals 22,9 Prozent.

Auch in Fulda wird seit 8 Uhr gewählt

In Fulda stellt sich der seit 2006 amtierende Landrat Bernd Woide (CDU) zur Wahl. In den Jahren 2005, 2011 und 2017 konnte er bereits im ersten Wahlgang das Rennen klar für sich entscheiden – zweimal mit über 70 Prozent und beim letzten Mal mit immerhin 65,1 Prozent.

Gegen ihn tritt die EU-Politikerin Christine Anderson (AfD), der Rechtsanwalt Andreas Maraun (SPD), der Sozialarbeiter Sebastian Künemund (Die Partei) und der Jurist Manfred Ruppert (Bürger für Osthessen) an.

Die Wahlbeteiligung lag um 12 Uhr in der Landratswahl bei 16,9 Prozent. In Hessen findet gleichzeitig die Wahl eines neuen Landtags statt, hier lag die Beteiligung in Fulda bei 18,7 Prozent.

Für die Wahl des Landrats wird eine mögliche Stichwahl am 5. November 2023 in Betracht gezogen. Den Landrat können alle Deutschen und EU-Bürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs Wochen vor dem Wahltag ihren Hauptwohnsitz im Landkreis Fulda haben, wählen.