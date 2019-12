Kramp-Karrenbauer besucht Bundeswehr-Soldaten in Zypern

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bricht am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch bei Bundeswehr-Einheiten in Zypern auf. Die deutschen Soldaten sind dort im Rahmen der UN-Mission Unifil stationiert.

Mit dieser Blauhelmmission setzen sich die Vereinten Nationen seit mehr als 40 Jahren für Frieden zwischen dem Libanon und Israel ein. Die Bundeswehr beteiligt sich mit einer Korvette an der Überwachung des Seeraums vor dem Libanon.

Am Mittwoch ist zunächst ein Treffen Kramp-Karrenbauers mit dem zyprischen Verteidigungsminister Christoforos Fokaides geplant. Anschließend besucht Kramp-Karrenbauer das deutsche Kontingent in Limassol. Am Donnerstag nimmt die Ministerin dann an einer Ausfahrt der Korvette teil.

Die Bundeswehr ist von Zypern aus seit dem Jahr 2006 an der Unifil-Mission beteiligt, einem der ältesten Friedenseinsätze der UNO.

Dieser wurde nach einer siebentägigen Militäroffensive Israels gegen palästinensische Kämpfer im Südlibanon im März 1978 ins Leben gerufen. Die Aufgabe von Unifil war zunächst, einen Waffenstillstand und den Abzug israelischer Soldaten zu überwachen.

2006 wurde die Mission deutlich erweitert. Derzeit sind etwa 10.500 Soldaten aus mehr als 40 Ländern beteiligt. Die Bundeswehr ist im 2006 gegründeten sogenannten maritimen Einsatzverband engagiert. Dieser unterstützt den Libanon bei der Küstensicherung und soll Waffenschmuggel verhindern.

Durchschnittlich werden etwa 150 deutsche Soldaten eingesetzt, das jährlich verlängerte Bundestagsmandat erlaubt die Entsendung von bis zu 300 Soldaten.

Schwerpunkt des deutschen Einsatzes ist eine Korvette, die im Hafen von Limassol ankert. Insgesamt sind in dem internationalen Einsatzverband durchschnittlich fünf bis acht Kriegsschiffe mehrerer Staaten beteiligt.

Die Bundeswehr unterstützt den Libanon zudem mit militärischer Ausrüstung wie etwa Booten und Radarstationen zur Überwachung der Mittelmeerküste. Auch bildet die Bundeswehr die libanesische Marine aus.

Unifil arbeitet mit einem sogenannten robusten Mandat, das im Konfliktfall militärische Gewalt einschließt. An der israelisch-libanesischen Grenze hatte sich die Lage im Spätsommer nach wechselseitigen Raketenangriffen zwischen der Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee verschärft.

Israel griff Einrichtungen der Hisbollah in Beirut an, die pro-iranische Miliz zerstörte ein israelisches Militärfahrzeug im Norden Israels.

Die Reise Kramp-Karrenbauers findet überdies vor dem Hintergrund des Gasstreits zwischen der Türkei und Zypern statt. Die Türkei verlegte am Montag eine Kampfdrohne nach Nordzypern. Seit der Entdeckung großer Gasvorkommen um Zypern gibt es Streit um ihre Ausbeutung. Die Türkei und die türkischen Zyprer verlangen, daran beteiligt zu werden.

Die Mittelmeerinsel ist seit einem griechischen Militärputsch 1974 in einen griechischen Süden und einen türkischen Norden geteilt. Die Türkei ist seitdem mit Truppen im Norden präsent. Außer Ankara erkennt kein Staat die Türkische Republik Nordzypern an. (afp)

