Kramp-Karrenbauer kündigt „schnellstmögliche“ Rückführungen aus Afghanistan an

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht nach einer Demonstration der Fähigkeiten der Panzerlehrbrigade 9 am 02. Juni 2021 in Münster vor den Medien. Foto: Sean Gallup / Getty Images

"Es hat jetzt absolute Priorität, dass wir die zu Schützenden sicher nach Deutschland bringen", erklärte die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit Blick auf die Geschehnisse in Afghanistan.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat angekündigt, Botschaftspersonal und Ortskräfte „schnellstmöglich“ aus Afghanistan zu holen. Die Sicherheitslage in Afghanistan spitze sich weiter zu, erklärte die Ministerin am Samstag. „Es hat jetzt absolute Priorität, dass wir die zu Schützenden sicher nach Deutschland bringen.“

Die Bundeswehr werde das Auswärtige Amt bei der Rückführung Deutscher Staatsbürger und weiterer zu Schützender aus Afghanistan nach Deutschland unterstützen, erläuterte die Ministerin. „Wir halten hierfür einsatzbereite Kräfte bereit und werden schnellstmöglich erste Kräfte in Marsch setzen.“ Zu Details könne sie keine Auskunft geben.

Kramp-Karrenbauer ergänzte, „mit der Evakuierung zu Schützender wird die Bundeswehr eine weitere zu mandatierende Operation durchführen“. Daher werde sie dem Bundeskabinett vorschlagen, die am 31. August geplante Auftaktveranstaltung zur Würdigung der in 20 Jahren in Afghanistan eingesetzten Bundeswehrsoldaten zu verschieben. „Für eine sachgerechte Bilanzierung und eine Würdigung ist vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Afghanistan jetzt nicht der richtige Zeitpunkt; die volle Aufmerksamkeit gilt der Evakuierung der zu Schützenden.“ (afp)

