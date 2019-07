Politik » Deutschland Kramp-Karrenbauer legt Amtseid in Sondersitzung des Bundestags ab

Die neue Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer legt am Mittwoch in einer Sondersitzung des Bundestags ihren Amtseid ab. Danach will sie in einer 15-minütigen Regierungserklärung ihre verteidigungspolitischen Vorstellungen erläutern.