Logo Epoch Times

vor 26 Minuten

KI-Modus in Google-Suche kommt nach Deutschland und Europa

vor einer Stunde

„Eine Wurst ist eine Wurst“ - EU-Parlament stimmt für „Veggie-Wurst“-Verbot

vor 2 Stunden

„KI zuerst“: Wie die EU die Wirtschaft mit KI fit machen will

vor 2 Stunden

Kabinett billigt Nachbesserungen an Klinikreform

vor 3 Stunden

Chemie-Nobelpreis 2025: Neues Material kann Wasser aus Wüstenluft gewinnen

vor 4 Stunden

Urteil: Deutschland muss mehr gegen Nitrat im Grundwasser tun

vor 4 Stunden

Messerangriff in Herdecke: Bürgermeisterin Iris Stalzer schwebt weiter in Lebensgefahr

vor 5 Stunden

Terminal 3 am Frankfurter Flughafen öffnet am 22. April 2026

vor 5 Stunden

Verbrenner, Bürgergeld, Rente - Worüber Union und SPD heute verhandeln

vor 6 Stunden

Neues Bundespolizeigesetz: Telefon und Standort überwachen, Drohnenspezialeinheit

Logo Epoch Times
Mehrheit keine Veränderung

Kranken- und Rentenversicherung wird für Gutverdiener teurer

Beschäftigte zahlen einen Teil des Gehalts in die Sozialversicherungen ein. Bei höheren Einkommen soll dafür „nach einer regelmäßigen Anpassung” bald mehr fällig werden.

top-article-image

Die Krankenversicherung. Symbolbild.

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Erwerbstätige mit höheren Einkommen müssen sich darauf einstellen, im kommenden Jahr mehr für die Renten- und Krankenversicherung zu bezahlen.
Das Bundeskabinett billigte einen Verordnungsentwurf des Sozialministeriums, der jährlich vorgesehene Anpassungen der Rechengrößen dafür festlegt.
Die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung soll demnach von 5.512,50 Euro auf 5.812,50 Euro steigen. Bis zu dieser Grenze des Monatsgehalts werden Beiträge fällig, vom darüber liegenden Gehalt werden dann keine Beiträge mehr abgezogen.
Mehr dazu
In der Rentenversicherung soll diese Schwelle von derzeit 8.050 Euro zum neuen Jahr auf 8.450 Euro angehoben werden. Hintergrund sind laut Ministerium Gesetzesregelungen für eine regelmäßige Fortschreibung der Rechengrößen.
Sie knüpfen nun an die Lohn- und Gehaltsentwicklung von 2024 an – und die durchschnittliche Lohnzuwachsrate lag demnach damals bei gut fünf Prozent. Die Verordnung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.

Keine Veränderung für die Mehrheit der Versicherten

Das Ministerium erläuterte, von der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen seien nur diejenigen betroffen, die bisher über diesen Grenzen lagen.
Für die überwiegende Mehrheit der Versicherten ergebe sich keine Veränderung. Mit der Fortschreibung werde sichergestellt, dass sich Versicherte entsprechend der Lohnentwicklung an der Finanzierung der Sozialversicherung beteiligen. Auch die Renten würden jährlich mit der Lohnentwicklung angepasst. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.