Krankenversicherung: „Kräftige Beitragserhöhungen“ bald auch für Selbständige und Beamte?

Aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft geht hervor, dass die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen in krassem Missverhältnis zu den Einnahmen stehen. Wenn bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) keine Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, drohen schon bald starke Beitragserhöhungen.

Seit 1991 sind die Ausgaben je Versichertem jedes Jahr um durchschnittlich einen Prozentpunkt stärker gestiegen als die Einnahmen pro Kopf“, so eine unveröffentlichte Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft, die der „Rheinischen Post“ bereits vorliegt.

Das Einkommen der Beitragszahler konnte mit den Ausgaben der Krankenversicherung nicht Schritt halten.

Auch wenn die Beitragseinnahmen seit drei Jahrzehnten stabil seien, so sei ein „überproportional starkes Ausgabenwachstum“ zu verzeichnen, teilt Jochen Pimpertz für das Institut der deutschen Wirtschaft mit. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Babyboomer-Generation der 1960-er Jahre in naher Zukunft in die Rente geht und weniger Beiträge in die GKV fließen.

Der Ökonom Pimpertz fordert eine dringend notwendige Prüfung der Ausgaben und Beseitigung der „Fehlanreize im Gesundheitssystem“.