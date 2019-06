Kretschmer: CDU-Klausurtagung soll sich auf Sachfragen konzentrieren

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet von der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes ein klares Bekenntnis zur Großen Koalition und die Konzentration auf Sachfragen. Als Beispiel führte der CDU-Politiker den Klimaschutz an. „Ich habe gesehen, dass viele Menschen das umtreibt. Auf der anderen Seite gilt auch da: Nicht nur Ökonomie, auch Ökologie und die soziale Frage müssen in Einklang gebracht werden“, sagte Kretschmer in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Der CDU-Politiker fügte hinzu: „Wir Deutschen leisten sehr viel. Wir haben uns jetzt gerade den Ausstieg aus der Kohle vorgenommen. Dieser Prozess ist noch nicht einmal begonnen worden, richtig zu managen.“ Kretschmer forderte Begeisterung und eine Beteiligung insbesondere von jungen Menschen. „Wenn dieser technologische Prozess gelingen soll, dann liegt es an Euch jungen Leuten, an dem, was Ihr jetzt lernt und studiert, ob wir das schaffen oder nicht.“

CDU setzt Klausurtagung des Parteivorstands in Berlin fort

Die CDU hat am Montag ihre Vorstandsklausur in Berlin fortgesetzt. In den Beratungen solle es darum gehen, mit welchen thematischen Schwerpunkten die Partei in die kommenden Monate gehen will, hieß es in Parteikreisen. Zudem sollten noch einmal die Gründe für das schlechte Abschneiden bei der Europawahl analysiert werden.

Die Debatte zum Auftakt der Tagung am Sonntagabend war von der Krise in der SPD und der Lage der großen Koalition beherrscht. Es habe Einigkeit geherrscht, dass die CDU an der großen Koalition festhalten wolle, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Die große Koalition solle weitermachen, ihre Fortsetzung sei nicht in Frage gestellt worden.

Ausführlich sei am Abend die Schwäche der Partei im Umgang mit sozialen Medien diskutiert worden. Es sei klar, dass die Partei hier „besser werden“ müsse, hieß es. Die Debatte sei sachlich geführt worden, es habe „kein Gemeckere“ an der Arbeit der Führung gegeben.

Die Klausurtagung soll am Mittag zu Ende gehen, gegen 12.30 Uhr will Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren. Formale Beschlüsse seien nicht zu erwarten, allerdings würden voraussichtlich Arbeitsaufträge verteilt, hieß es in der Partei. (dts/afp)