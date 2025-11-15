Logo Epoch Times

vor 39 Minuten

Raubüberfall in Frankreich: Schmuck im Wert von bis zu einer Million Euro erbeutet

vor einer Stunde

Ukraine: Umbau im Energiesektor - Regierungschefin für schärfere Kontrolle von Staatsbetrieben

vor einer Stunde

Explosionen: Mehr als 20 Verletzte in Industriegebiet in Argentinien

vor 2 Stunden

Affen in Plastiknetzen: Mutmaßliche Schmuggler gestoppt

vor 2 Stunden

Möglicher Tornado: Tote und Verletzte in Portugal

vor 3 Stunden

Papst Leo jetzt mit Rückennummer 14

vor 3 Stunden

„Tot operiert“: Streeck will Umdenken bei Versorgung Älterer

vor 3 Stunden

Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

vor 4 Stunden

Kernkraftwerk: Söder fordert „Mini-Meiler“ für wirtschaftliche Erholung

vor 5 Stunden

Bus und Metro in Palma erhöhen Preise

Logo Epoch Times
Die heimische Wirtschaft stärken

Kretschmer: „Russland muss perspektivisch wieder Handelspartner sein“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will die Sanktionen gegen Russland auch aus dem eigenen ökonomischen Interesse betrachten. Die Parole „Nie wieder Russland“ sei falsch.

top-article-image

In der chemischen Industrie werden Erdgas und Erdöl nicht nur als Energieträger, sondern auch als Ausgangsstoffe für die Produktion von Grundstoffen oder Düngemitteln benutzt.

Foto: vichie81/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dringt darauf, in Zukunft wieder Energie aus Russland zu beziehen.
„Wir müssen die Sanktionen gegen Russland auch aus dem eigenen ökonomischen Interesse betrachten“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Unser Interesse muss sein, nach einem Waffenstillstand wieder in Energielieferungen aus Russland einzutreten. Wirtschaftsbeziehungen erhöhen auch unsere Sicherheit.“
Mehr dazu

Kretschmer: Parole „Nie wieder Russland“ sei falsch

Kretschmer fügte hinzu: „Russland muss perspektivisch wieder Handelspartner sein – ohne dass wir in eine neue Abhängigkeit kommen.“ Die Parole „Nie wieder Russland“ sei falsch.
Europa sei nicht mehr Akteur, sagte der Ministerpräsident. „Wir liefern Waffen an die Ukraine, werden sicher auch den Wiederaufbau unterstützen, können aber nichts mitbestimmen.“ Von ihrem Wettbewerbsvorteil – Energie zu günstigen Preisen – hätten sich die Europäer verabschiedet.
Mehr dazu

Die Wirtschaft stärken

Auf die Nachfrage, ob er sich von Russlands Präsidenten Wladimir Putin nicht bedroht fühle, entgegnete Kretschmer: „Russland hat ein anderes Land angegriffen. Daher müssen wir uns verteidigungsfähig aufstellen. Und das gelingt nur, wenn wir wirtschaftlich stark sind.“
Infolge des Ukraine-Krieges verhängte die EU weitreichende Sanktionen gegen Moskau. Pipeline-Gas und Öl aus Russland werden inzwischen nicht mehr nach Deutschland geliefert. Im Oktober einigten sich die EU-Länder darauf, die verbliebenen Erdgas-Importe aus Russland bis Ende 2027 auslaufen zu lassen. (dts/afp)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.