Kritik aus eigener Partei: Ministerpräsident Haseloff entlässt Bildungsministerin

Sachsen-Anhalt bekommt einen neuen Bildungsminister. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) entließ die bisherige Bildungsministerin Eva Feußner, wie die Staatskanzlei in Magdeburg am Sonntagabend mitteilte. Das sei auf Ersuchen der CDU geschehen – Feußner stand in Teilen ihrer eigenen Partei unter Kritik.

Nachfolger wird der 43 Jahre alte Jan Riedel, der bislang als Schulleiter arbeitete. Haseloff ernannte ihn den Angaben nach auf Vorschlag der CDU. Er soll am Mittwoch in der Staatskanzlei vorgestellt werden. Feußner war seit September 2021 Ministerin und davor Bildungsstaatssekretärin.

Die CDU warfen ihr Alleingänge vor und beklagten fehlende Abstimmungen. Kritisiert wurde beispielsweise ein Plan zur Erhöhung der Mindestschülerzahlen in Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau.

Feußner wird weiterhin dem Parlament in Magdeburg angehören. Haseloff dankte ihr für ihre langjährige Amtsführung als Staatssekretärin und Ministerin. (afp/red)