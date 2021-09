Kubicki liebäugelt mit SPD-geführter „Deutschland-Koalition“

FDP-Vize Wolfgang Kubicki würde eine SPD-geführte Bundesregierung mit CDU und FDP durchaus begrüßen. Insgesamt sei es „ziemlich egal, mit wem die Freien Demokraten nach der Wahl ihre zentralen programmatischen Forderungen umsetzen“, sagte er dem „Handelsblatt“ (Montagsausgabe). „Eine Koalition ist schließlich keine Liebesheirat.“

Deutschland brauche zum Beispiel „dringend einen Modernisierungsschub im Bereich der Digitalisierung, der Verkehrsinfrastruktur sowie eine Absenkung des Steuerniveaus, um den Anschluss an die Weltspitze nicht zu verlieren“. Aber es „ist klar: in einer `Deutschland-Koalition` wäre dies zum aktuellen Zeitpunkt eher wahrscheinlich als mit einer Ampel“, so Kubicki.

Linke warnt Scholz vor Bündnis mit FDP

Unterdessen hat Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor einer Koalition mit der FDP gewarnt. Nach der Wahl werde Scholz vor der Entscheidung stehen, „ob er mit uns seine sozialen Versprechen umsetzt oder Christian Lindner ins Finanzministerium lässt, der jeden Millimeter soziale Politik blockieren wird“, sagte Hennig-Wellsow den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). „Wenn Scholz sichere Renten, gerechtere Steuern für die Mitte und einen höheren Mindestlohn will, dann muss er uns anrufen. Und viele SPD-Mitglieder wollen das auch genauso mit uns.“

Zugleich wies Hennig-Wellsow die Forderung der Spitzen von SPD und Grünen nach einem Bekenntnis zur NATO zurück. Die Wähler interessierten sich nicht für irgendwelche Bekenntnisse, sondern dafür, „ob eine Bundesregierung etwas an ihrem alltäglichen Leben verbessert“, sagte die Linken-Chefin. „Niemand wird ernsthaft glauben, dass die SPD zusammen mit der FDP, die sich ihre Wahlkampagne von Immobilienhaien bezahlen lässt, nach der Wahl die Mieten deckelt.“ (dts/oz)

