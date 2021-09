Kühnert: „Damit implodiert schon wieder eine Wahlkampfblase der CDU/CSU“

Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

Stellvertretender SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert. Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert strebt nach der Bundestagswahl kein Ministeramt an. Kühnert, der sich um ein Direktmandat im Berliner Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg bewirbt, will auch im Parlament erst einmal keinen Posten übernehmen, wie er am Samstag dem Portal t-online sagte.

„Manche können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber ich empfinde ein Bundestagsmandat als eine wirklich große Aufgabe, die keiner weiteren Posten bedarf“, sagte der frühere Juso-Vorsitzende.

Er habe genug Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen und ein sehr bodenständiges Verständnis von parlamentarischer Arbeit, sagte der 32-Jährige. „Es ist ein Handwerk, das man erst mal lernen muss.“

Mit Blick auf Warnungen aus der Union vor einer rot-rot-grünen Regierung sagte Kühnert, mit seiner Absage an ein Ministeramt „implodiert schon wieder eine Wahlkampfblase der CDU/CSU“. Unionspolitiker hatten wiederholt davor gewarnt, dass bei der SPD im Falle eines Wahlsiegs von Olaf Scholz Parteilinke wie Kühnert übernähmen. (afp/dl)

