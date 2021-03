LIVESTREAM Kundgebungen ab 14 Uhr in Passau: „Bayern steht zamm“ – Ein Jahr Demokratiebewegung in Berlin

In Passau galten wegen strenge Ausgangsbeschränkungen als Corona-Lockdown im November 2020. Foto: Lino Mirgeler/dpa/dpa

Im Passau ist am 28. März um 14.00 Uhr eine Kundgebung in und am Klostergarten geplant. Organisiert von „Bayern steht zusammen“ e.V. wird für ein freies und selbstbestimmtes Leben demonstriert. Sie fordern die sofortige Beendigung der zerstörerischen Lockdown-Politik der bayerischen Landesregierung.

Als Redner sind unter anderem Karl Hilz, Dr. Langhans, Dr. Weikl, Björn Banane und Busfahrer Tom angekündigt. Es wird davon gesprochen, dass das höchste Aufgebot an Polizei zusammengezogen wurde, das in Passau jemals organisiert wurde. Epoch Times ist in Passau vor Ort.

LIVESTREAM vom Team #honkforhope: Live aus Passau, 28. März 2021

Ein Jahr Demokratiebewegung in Berlin

In Berlin findet auf dem Rosa-Luxemburg-Platz das einjährige Treffen der Demokratiebewegung statt. Unter dem Titel „Der umfassendste Angriff auf das Menschsein kann nur abgewehrt werden, wenn wir uns massenhaft versammeln und nicht mehr weichen“ findet eine Kundbegung statt, die dann in ein „Tanzfest für jung und alt“ bis in die Abendstunden übergehen soll.

In Berlin dabei: Captain Future, Batty N‘Diaye und der Freedom Parade, der Demokratischen Gewerkschaft, Berlin steht auf, Corona-Untersuchungsausschuss, Querdenker, Freidenker, NichtOhneUns, Anwälte für Aufklärung, Robert F. Kennedy, Uli Gellermann, Vertreter aller Glaubensgemeinschaften.

Im Aufruf von Anselm Lenz heißt es: „Den Mitgliedern der politmedialen Kaste bleibt nur noch ein kleines Zeitfenster, um einzulenken und jeweils für sich selbst die Chance zu suchen, sich in den Prozess der demokratischen Öffnung hinüberzuretten – oder den Versuch zu unternehmen, sich weiterhin mit Gewaltherrschaft, Lüge und Wahlfälschungen in eine Parallelwelt zu verabschieden. Doch gelingen kann dies nicht auf Dauer und das Urteil der Geschichte würde nicht den Hauch einer Gnade kennen. Zumal die Verantwortlichen bis hinein in die mittlere und sogar die unterste ausführende Ebene der Institutionen und Medienbetriebe mehr und mehr bekannt und die Vorgänge für Klagen und Aufarbeitung archiviert werden.

Es bleibt also nur ein Ende mit Schrecken oder der Schrecken ohne Ende. Völlig unbenommen davon ist die Sehnsucht nach seriöser Umweltschonung, einer seriösen Reaktion auf die Erderwärmung sowie ökonomischem Ausgleich: Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. Diese Themen sind durch das Corona-Regime pausiert und aufgeschoben worden, was leider auch als eines der Ziele des Putsches gelten muss.“

Weitere Kundgebungen

Weitere Kundgebungen, Spaziergänge, Autokorsos, Aufzüge oder gemeinsame Meditationen sind für heute in diesen Städten angemeldet: Augsburg, Bad Homburg, Bad Waldsee, Bamberg, Bautzen, Berlin, Bischofshofen, Blankenfelde, Bretten, Darmstaft, Eggenfelden, Elsenfeld, Görlitz, Hagen, Mühldorf, Münster, Mittenberg, Nürnberg, Olching, Schwäbisch-Gmünd, Sinsheim (Großdemo), Trier und Zittau (liste unvollständig).

Auch in Wien und anderen Städten außerhalb Deutschlands sind Proteste angekündigt. (ks)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!