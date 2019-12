Deutschland Lambsdorff: Johnson muss Übergangsfrist verlängern

Kaum verkündete der gestärkt aus den Unterhauswahlen hervorgegangene britische Premier, dass jetzt der Brexit schnell erledigt werden könne, kommen Einwände aus der FDP. FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff erklärte "Herr Johnson hat sich in der Vergangenheit immer sehr flexibel gezeigt, was seine Meinungen angeht. Ich zähle darauf, dass er auch in dieser Frage flexibel ist", so der FDP-Politiker.