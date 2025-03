Kinderpornografie: Landesweite Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz

Mit landesweiten Durchsuchungen sind Ermittler in Rheinland-Pfalz gegen Kinderpornografie vorgegangen. Die Verdächtigen sollen Kinderpornos besessen, verbreitet oder erworben haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag in Mainz mitteilte. Insgesamt wurden 15 Wohnungen von Verdächtigen im Alter zwischen 29 und 64 Jahren durchsucht.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte eine dreistellige Zahl von Beweismitteln wie Smartphones oder Datenträger. „Man darf nie vergessen, dass all den abscheulichen Bildern und Videos der reale Missbrauch von Kindern zugrunde liegt“, erklärte LKA-Präsident Mario Germano. (afp/tp)