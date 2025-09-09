Logo Epoch Times

Kostenhilfe nötig

Brötel: „Migrationswende wirkt“ - weniger Druck bei Unterbringung

Die Landkreise in Deutschland spüren laut Achim Brötel eine Entlastung durch den geringeren Zuzug von Migranten. Besonders bei der Unterbringung wirkt sich die Migrationswende positiv aus.

top-article-image

Migranten in Deutschland.

Foto: Sean Gallup/Getty Images

Redaktion
Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Achim Brötel, beobachtet eine spürbare Entlastung der Landkreise durch den geringeren Zuzug von Migranten.
„Die Migrationswende wirkt“, sagte Brötel dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Dafür sind wir der Bundesregierung auch ausgesprochen dankbar. Wir werden insbesondere bei der Unterbringung spürbar entlastet, weil die Zuzugszahlen sinken“, ergänzte der CDU-Politiker. Dass weniger Leute ankämen, merke man deutlich.

Finanzielle Unterstützung gefordert

Brötel sagte jedoch auch, dass in den vergangenen Jahren viele Menschen hinzugekommen seien und die Kreise noch dabei seien, die dadurch entstandenen Aufgaben zu bewältigen. Er forderte deshalb die Bundesregierung zu spürbaren finanziellen Entlastungen auf, vor allem bei den Unterkunftskosten für Geflüchtete. „Da geht es allein pro Jahr um 3,4 Milliarden Euro“, sagte er. (dts/red)

