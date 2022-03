Landtagswahl im Saarland: SPD weit vor CDU

Am Sonntag ist Landtagswahl im Saarland. Anke Rehlinger (SPD) ist laut einer Umfrage klare Favoritin. Foto: Oliver Dietze/dpa/dpa

Einer neuen Umfrage zufolge steht die SPD kurz vor der Landtagswahl im Saarland am Sonntag weit vor der CDU. Die übrigen Parteien müssen um den Einzug in den Landtag bangen.

Kurz vor der Landtagswahl im Saarland am Sonntag sieht eine neue Umfrage die SPD von Spitzenkandidatin Anke Rehlinger weit vor der CDU von Ministerpräsident Tobias Hans. In der am Donnerstagabend veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF kommen die Sozialdemokraten auf 41 Prozent der Stimmen. Die Christdemokraten erreichen darin nur 28 Prozent.

Die kleineren Parteien müssen der Umfrage zufolge um den Einzug in den Landtag bangen. Die AfD wird bei sechseinhalb Prozent verortet, die Grünen bei fünfeinhalb Prozent, die FDP bei fünf Prozent und die Linke bei vier Prozent. Auf andere Parteien entfallen insgesamt zehn Prozent der Stimmen.

Befragt wurden von Montag bis Donnerstag 2.375 Wahlberechtigte im Saarland. In den vergangenen Tagen hatten Umfragen der Institute Infratest dimap für die ARD und Insa für die „Bild am Sonntag“ ein ähnliches Bild ergeben – allerdings noch mit geringerem Abstand zwischen SPD und CDU.

Fortsetzung der Großen Koalition?

Derzeit regiert im Saarland die CDU in einer Koalition mit der SPD, in der Rehlinger Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin ist. Grüne und FDP sind nicht im Landesparlament vertreten. Oppositionsführerin ist die Linke, danach folgt mit großem Abstand die AfD.

Laut den Umfragen könnte die Große Koalition fortgesetzt werden, allerdings unter Führung der SPD. Ein Ampelbündnis wäre ebenfalls möglich, laut ZDF und „Bild am Sonntag“ auch Rot-Grün oder Rot-Gelb. Je nach Abschneiden der kleinen Parteien, könnte die SPD möglicherweise sogar allein regieren.

Hans glaubt allerdings trotz des deutlichen Rückstands noch an einen Sieg. „Das Wahlergebnis wird anders aussehen“, zeigte er sich am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“ überzeugt. Es gebe noch sehr viele unentschlossene Wähler. „Ich halte das für offen“, sagte Hans. Wer am besten mobilisiere, werde gewinnen.

Hans sieht sich derzeit als den Buhmann für die Corona-Politik. „Offensichtlich wird der Frust, der mit Corona verbunden ist, bei mir abgeladen“, sagte er. Dabei seien die Entscheidungen stets gemeinsam getroffen worden – also auch von der saarländischen SPD und Rehlinger.

Die SPD-Spitzenkandidatin sagte im „Morgenmagazin“, mit Blick auf eine Regierungsbildung, Stabilität und Verlässlichkeit seien ihr „sehr, sehr wichtig“. An beiden Kriterien werde sie messen, „mit wem eine stabile Regierung aufgestellt werden kann“. Dies sei „ein Anspruch an alle, aber eben auch an die CDU“. (afp/mf)