Aiwanger gibt Stimme ab – Freie Wähler im Aufwind

Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freien Wähler, gibt am 8. Oktober 2023 in einem Wahllokal in Inkofen seine Stimme für die bayerische Landtagswahl ab. Foto: Alexandra Beier/Getty Images

Bayern hat die Wahl: CSU und Freie Wähler wollen weiterhin zusammen regieren – doch wie stark werden die beiden Parteien künftig sein? Was kann die Opposition ausrichten? Heute soll es Antworten geben.

+++ 8. Oktober: Bayern-Wahl im Ticker +++

14:00 Uhr

Der Chef der Freien Wähler und amtierende bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat bei der Landtagswahl seine Stimme abgegeben. Der 52-Jährige nahm am Sonntag in einem Wahllokal in Rottenburg an der Laaber an der Abstimmung teil. Aiwanger hat laut Umfragen gute Chancen, erstmals das Direktmandat in seinem Stimmkreis zu holen.

Es wäre das erste Direktmandat eines Abgeordneten der Freien Wähler in Bayern. In den Umfragen hatte die Partei zuletzt zugelegt, obwohl die Debatte um Aiwangers Flugblattaffäre den Wahlkampf lange bestimmt hatte. Kurz vor der Wahl konzentrierten sich die inhaltlichen Auseinandersetzungen auf die Flüchtlingspolitik. Wie auch CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder will Aiwanger die Koalition der beiden Parteien fortführen. Ein Bündnis mit den Grünen hat Söder – anders als vor fünf Jahren – ausgeschlossen.

9:45 Uhr Markus Söder gibt in Nürnberg Stimme ab

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bei der Landtagswahl in Bayern seine Stimme abgegeben. Söder und seine Frau Karin Baumüller-Söder warfen am Sonntagmorgen in ihrem Wahlkreis in Nürnberg ihre Wahlzettel in die Urne ein. Der Wahlsieg der CSU gilt als sicher, dennoch muss die Partei den Umfragen zufolge fürchten, ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis seit 1950 zu holen.

In einigen Umfragen der vergangenen Wochen lag die CSU unter den 37,2 Prozent, die sie bei der Landtagswahl 2018 erreicht hatte. Dies war das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Söder will seine Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Angebote der Grünen zum ersten schwarz-grünen Bündnis im Freistaat wies er kategorisch zurück.

8:00 Uhr: Landtagswahl in Bayern läuft – Wahllokale offen

In Bayern hat am Sonntagmorgen die Landtagswahl begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten landesweit die Wahllokale. Etwa 9,4 Millionen Menschen sind bis 18.00 Uhr aufgerufen, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Darunter sind rund 554.000 Bayern, die erstmals ihre Stimme abgeben dürfen.

Jeder hat zwei Stimmen, Erststimme und Zweitstimme. Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Landtag werden – anders als bei einer Bundestagswahl – alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet. Die Anzahl dieser „Gesamtstimmen“ entscheidet am Ende darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete hat.

Mit Spannung wird nicht nur erwartet, wie stark CSU und Freie Wähler am Ende abschneiden. Sondern auch, wer hinter der CSU Platz zwei belegt, die Grünen, die Freien Wähler oder vielleicht die AfD. Die SPD war in Umfragen zuletzt nicht über 9 Prozent hinausgekommen. Die FDP muss demnach zittern, ob sie die Fünf-Prozent-Marke schafft.

Insgesamt sind bei der Landtagswahl 91 Direkt- und 89 Listenmandate zu vergeben. Das Parlament kann aber am Ende auch mehr als 180 Mitglieder haben, durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate.

