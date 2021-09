Laschet stellt „Sofortprogramm“ bei möglicher Kanzlerschaft vor

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) stellte am Montag in Berlin ein „Sofortprogramm“ vor, welches er bei einer möglichen Übernahme des Kanzleramts „unmittelbar nach Amtsantritt“ umsetzten will. Dieses sieht unter anderem die steuerliche Entlastung von Arbeitnehmern mit kleinen und mittleren Einkommen vor. Dazu soll der Arbeitnehmerpauschalfreibetrag auf 1.250 Euro erhöht werden.

Die Minijobgrenze will die Union von 450 auf 550 Euro pro Monat anheben. Im Rahmen eines „Familienpakets“ soll das Ehegattensplitting erhalten werden. Zudem will die Partei das Kindergeld erhöhen und den Grundfreibetrag für Kinder bei der Steuer auf den der Erwachsenen anheben.

In einem „Sicherheitspaket“ ist unter anderem eine verstärkte Video-Überwachung an „öffentlichen Gefahrenorten“, wie etwa Bahnhöfen, vorgesehen. Weitere Punkte im „Sofortprogramm“ sind Bürokratie-Entlastungen für Unternehmen sowie Entlastungen für den Mittelstand. Das Programm solle in den ersten 100 Tagen einer von ihm geführten Regierung abgearbeitet werden.

Laschet sieht sich nach CSU-Parteitagsauftritt gestärkt

Der Kanzlerkandidat sieht sich nach seinem Auftritt beim CSU-Parteitag am Wochenende im Wahlkampfendspurt gestärkt. „Der gemeinsame Auftakt in diesen Endspurt am Samstag war gelungen“, sagte der CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. „Man sieht, die Union ist geschlossen.“

Er habe nach seiner Parteitagsrede viel positives Rückecho aus der CSU erhalten. Dies gebe ihm die Zuversicht, dass auch in Bayern in den letzten zwei Wochen „mit großem Engagement“ gekämpft werde, so Laschet. Die CSU hatte dem CDU-Chef auf ihrem Parteitag in Nürnberg einen euphorischen Empfang bereitet.

Vor und nach seiner etwa 45-minütigen Rede hatte es stehende Ovationen, minutenlangen Applaus und am Ende sogar „Armin, Armin“-Rufe gegeben. Nach dem Streit zwischen Laschet und CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur gilt das Verhältnis der Schwesterparteien dennoch weiterhin als angespannt.

In der Sitzung des CDU-Bundesvorstands am Montag hatte Laschet nach AFP-Informationen die Parteispitze aufgerufen, sich nicht durch die schlechten Umfragewerte verunsichern zu lassen. Laschet habe auf das gute Abschneiden der CDU bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen am Sonntag verwiesen, verlautete von Teilnehmern. „Es ist alles drin. Wir haben alle Chancen auf Platz eins“, wurde der CDU-Chef zitiert. Die Stimmung sei eine andere, als die Umfragen es derzeit darstellten.

„Keine Steuererhöhungen – das ist die Position von CDU und CSU“

Nach der Sitzung zog Laschet rote Linien für mögliche Koalitionsgespräche nach der Wahl. „Keine Steuererhöhungen – das ist die Position von CDU und CSU, Punkt“, sagte er. „Das ist die klare Ansage, um wieder zu Wachstum zu kommen.“

Der CDU-Chef verwies darauf, dass SPD-Kandidat Olaf Scholz und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock beim Fernseh-Dreikampf am Vorabend ein Bündnis mit der Linkspartei nicht ausschließen wollten. Bei der bevorstehenden Bundestagswahl gehe es deshalb um eine „Richtungsentscheidung“, sagte er.

Für seinen Auftritt beim Fernseh-Dreikampf am Sonntagabend habe Laschet im Vorstand „große Anerkennung und viel Respekt“ bekommen, verlautete gegenüber AFP aus Teilnehmerkreisen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak habe im Bundesvorstand gesagt: „Armin, Du hast absolut abgeliefert beim Triell.“ Umfragen zufolge wurde allerdings SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach dem Triell von den Zuschauern deutlich besser bewertet als Laschet, teilweise lag auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor dem CDU-Bewerber.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier betonte nach AFP-Informationen, dass das Rennen noch offen sei – auch dank des „starken“ TV-Auftritts von Laschet. Vizeparteichefin Julia Klöckner habe berichtet, die Stimmung an den Wahlständen drehe sich. Der Chef des Nachwuchsverbands Junge Union, Tilman Kuban, habe von positiven Reaktionen seiner Vereinigung berichtet. (dts/afp/er)

