Leblos im Wasser gefunden: Sechsjährige stirbt bei Badeunfall

Am Sonntagnachmittag informieren Angehörige eine Rettungsleitstelle: Eine Sechsjährige wird vermisst. Später finden Taucher das tote Mädchen.

Ein sechsjähriges Mädchen ist bei einem Badeunfall in Brandenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Brandenburg an der Havel mitteilte, meldeten Angehörige das Kind am Sonntagnachmittag bei der Rettungsleitstelle als vermisst.

Die Sechsjährige hatte am Strand des Rangsdorfer Sees zunächst mit Verwandten am Wasser gespielt und war plötzlich nicht mehr auffindbar.

Rettungskräfte und Polizei leiten den Angaben zufolge umgehend eine Suche ein, unterstützt von einem Hubschrauber. Taucher fanden das Kind dann leblos im Wasser. Versuche, das Mädchen wiederzubeleben, blieben demnach erfolglos. Die Polizei leitete von Amtswegen ein Todesermittlungsverfahren ein. (AFP/mf)