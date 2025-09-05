Lehrerin bei Angriff verletzt: Großeinsatz an Berufskolleg in Essen

Eine Lehrkraft an einem Berufskolleg in Essen ist verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. An der Schule laufe ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher. Was passiert sei, sei aber noch unklar. Die Polizei sei gegen 09:30 Uhr alarmiert worden. Von wem genau, könne er ebenfalls noch nicht sagen. „Bild.de“ berichtete, ein Schüler habe eine Lehrerin attackiert und schwer verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr bestehe keine akute Lebensgefahr.

Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, flüchtete der Täter. Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht angegriffen. Die Polizei habe das Berufskolleg im Bildungspark an der Blücherstraße umstellt und bitte die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu meiden, um den Einsatz nicht zu behindern.

Aktuell läuft ein größerer Polizeieinsatz im Bereich des Berufskollegs an der #Blücherstraße in #Essen. Wir sind mit starken Einsatzkräften vor Ort. #E0509— Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025

