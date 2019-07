„Wir müssen das Abitur retten“: Lehrerverband pocht auf grundlegende Abitur-Reform

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat die Kultusminister zu Reformen beim Abitur aufgefordert.

„Wenn die Bundesländer das Abitur als Hochschulzugangsberechtigung erhalten wollen, muss sich gewaltig etwas ändern. Wir müssen das Abitur retten“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagsausgaben).

Zur Forderung von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann nach einem bundesweiten Zentralabitur innerhalb von fünf bis zehn Jahren sagte Meidinger:

Er ergänzte aber: „Die Länder müssen sich auf einen Staatsvertrag einigen, der klare Regeln zum Abitur enthält und die Qualität und Vergleichbarkeit des Abiturs deutlich erhöht.“

Zur Begründung sagte Meidinger, es sei ungerecht, dass es zum Beispiel in Thüringen signifikant bessere Noten im Abitur gebe als in Niedersachsen.

Es muss Schluss sein mit einer Politik des Kuhhandels in der Kultusministerkonferenz: also einer Politik, bei der das eine Land sagt, wenn ich machen darf, was ich will, schaue ich dafür bei den anderen auch nicht so genau hin.“