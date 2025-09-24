Logo Epoch Times

Verletzung der Hausordnung

Linken-Abgeordnete wegen Palästina-Flagge aus Bundestag geworfen

Im Bundestag sind am Mittwoch vier Abgeordnete der Linken aus dem Plenarsaal geworfen worden. Sie hatten während der Debatte um den Etat des Auswärtigen Amtes eine Palästinenserflagge hochgehalten.

top-article-image

Linken-Aktion mit Palästinenser-Fahne im Bundestag am 24.09.2025

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD) warf zudem fälschlicherweise auch einen Fotografen, der den Vorfall von der Pressetribüne aus im Rahmen seiner Tätigkeit gefilmt hatte, aus dem Saal. Es handelte sich um einen regulär akkreditierten Journalisten der dts Nachrichtenagentur, die Redaktionsleitung legte hiergegen bei der Bundestagsverwaltung und beim Büro von Frau Ortleb Protest ein.
Ortleb verkündete später, dass die Abgeordneten Lisa Schubert, Cansin Köktürk, Vinzenz Glaser und Charlotte Neuhäuser von der weiteren Sitzung am Mittwoch ausgeschlossen worden seien. Grund sei die „gröbliche Verletzung der Würde und Ordnung dieses Hauses“, so Ortleb. Der Fotograf der dts Nachrichtenagentur durfte nach etwa einer halben Stunde zurück auf den Arbeitsplatz. (dts/red)

