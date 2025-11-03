Logo Epoch Times

vor 26 Minuten

Statt Chatkontrolle: Richterbund fordert IP-Speicherpflicht auf nationaler Ebene

vor einer Stunde

Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein

vor einer Stunde

Ryanair: 20 Prozent mehr Gewinn dank teurerer Tickets

vor einer Stunde

Abschuss von Drohnen: Bundeswehr-Inspekteur warnt vor Schäden am Boden

vor 2 Stunden

Frauen in Führungspositionen: Deutschland unter EU-Schnitt

vor 2 Stunden

Vor „Stahlgipfel“: Klingbeil für „mehr europäischen Patriotismus“

vor 3 Stunden

Neue EU-Sanktionen: Hofreiter fordert Ausstieg von Gasimporteur Sefe aus Russland-Vertrag

vor 3 Stunden

Fast die Hälfte der Ladengeschäfte hat weniger Kunden

vor 3 Stunden

Wohnung brennt in Mannheimer Hochhaus

vor 4 Stunden

Nach Festnahme von 22-jährigem Syrer in Berlin: Welche Anschlagspläne hatte er?

Logo Epoch Times

Linnemann kritisiert Zuwanderung von ukrainischen Männern

Wer nach Deutschland kommt, sollte auch arbeiten gehen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kritisiert, dass immer mehr junge ukrainische Männer kommen. Sie sollten nicht im Bürgergeld landen.

top-article-image

Carsten Linnemann fordert, dass auch Ukrainer in Deutschland mehr arbeiten.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kritisiert, dass immer mehr junge ukrainische Männer nach Deutschland kommen.
„Ich will niemanden ausweisen, aber wenn jemand nach Deutschland kommt und jung ist, dann sollte er natürlich hier nicht die Solidargemeinschaft nutzen, sondern das Ziel muss sein, dass die Menschen in Arbeit kommen“, sagte Linnemann den Sendern RTL und ntv.
Bei Ukrainern sei es nochmal ein besonderes Beispiel, weil dort um die Freiheit gekämpft werde. „Und wir unterstützen ja die Ukrainer auch. Da geht es ja um ein ganz wichtiges Thema: um Frieden, um Freiheit. Und dass junge Menschen in der Zahl zu uns kommen, finde ich, ist nicht hinnehmbar, weil ja in der Ukraine gekämpft wird. Und da braucht es ja auch diese Menschen“, so der CDU-Politiker.
Mehr dazu

Wer kommt, sollte arbeiten gehen

„Natürlich ist es so, dass, wenn ein Land kämpft um die Freiheit, diejenigen, die dort sind, und zwar junge Männer, natürlich auch eingezogen werden müssen“, ergänzte er. Wer dann aber nach Deutschland komme, solle auch einer Arbeit nachgehen.
„Wir sehen das in den Niederlanden und in Polen. Da sind die Raten derjenigen, die arbeiten gehen, die aus der Ukraine kommen, viel, viel höher als in Deutschland. Und deswegen dürfen die auch nicht ins Bürgergeld, sondern ins Asylbewerberleistungsgesetz sozusagen rein. Und da müssen wir das Thema Arbeiten großschreiben.“ (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.