Berlin: Schweigemarsch gegen Corona-Maßnahmen und Kerzenlichtmarsch gegen Polizeigewalt und für die Remonstrationspflicht

Ein Regenschirm mit der Aufschrift „Frei sein“ ist auf Straßenbahnschienen neben Kerzen zu sehen, die Demonstranten hinterlassen haben, die an einer Demonstration der Initiative "Querdenken" gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung teilgenommen haben: JOHN MACDOUGALL / AFP über Getty Images

Ein Kerzenlichtmarsch gegen Polizeigewalt in Deutschland an Menschen die friedlich ihre Meinung äußern und die staatlichen Corona-Maßnahmen kritisieren führt heute (Samstag, 20.2.) vom Brandenburger Tor über die Straße des 17 . Juni zur Siegessäule.

Epoch Times berichtet live von der Kundgebung: +++Update+++ Aufgrund von technischen Schwierigkeiten mussten wir leider den Livestream beenden. Wir bitten um Verständnis!

Der private Veranstalter möchte mit der, um 18 Uhr beginnenden, Veranstaltung gleichzeitig an die Polizisten appellieren nicht einfach Befehle auszuführen und die Menschenwürde der Mitmenschen zu achten. Es gebe in Fällen wo sie missachtet würde die Pflicht vom Remonstrationsrecht Gebrauch zu machen, erklärt der Veranstalter.

Er setzt sich weltweit für die Menschenrechte ein und hätte seit einigen Monaten gerade in Zusammenhang mit Versammlungen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen häufiger unverhältnismäßige Polizeigewalt beobachtet. Er möchte den Kerzenlichtmarsch dazu nutzen, um auf die Polizisten zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Schweigemarsch durch Berlin

Heute Nachmittag fand in Berlin bereits ein Schweigemarsch durch Berlin statt, der sich gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen richtete.

Friedliche Proteste in Australien gegen staatliches Corona-Impfprogramm

In Australien fanden heute in verschiedenen Städten des Landes Proteste gegen das am Montag beginnende staatliche Corona-Impfprogramm statt. Es kam dabei zu Festnahmen und teils gewaltsamen Ausschreitungen mit den Polizeikräften.



(er)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!