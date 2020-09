Bundestag debattiert erstmals über Wirecard-Untersuchungsausschuss

Der Bundestag debattiert am Freitag erstmals über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses rund um den Wirecard-Skandal. Der Untersuchungsausschuss soll auf Antrag der Oppositionsfraktionen von FDP, Linken und Grünen das Verhalten von Bundesregierung, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern im Zusammenhang mit dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister beleuchten.

Im Anschluss an die halbstündige Debatte soll der Antrag zunächst an den zuständigen Ausschuss des Bundestages verwiesen werden; starten soll der Wirecard-Untersuchungsausschuss voraussichtlich im Oktober. Der Konzern soll jahrelang seine Bilanzen gefälscht haben. Insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die auf Konten in Asien liegen sollten, sind nicht auffindbar. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt in dem Fall wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. (afp)