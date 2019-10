LIVE vom Deutschlandtag: Kramp-Karrenbauer – Halle sollte Konsequenzen für Umgang mit AfD haben

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf dem Deutschlandtag der Jungen Union eine „Hysterie“ in der Klimadebatte kritisiert. Die CDU müsse ein „heißes Herz“ haben, wenn es ums Klima geht, sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Nötig sei aber auch „der kühle Kopf, der weiß, mit Technologie kann man die Probleme besser lösen“.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch ein umfangreiches Maßnahmenpaket für den Kampf gegen den Klimawandel beschlossen. Kritiker halten das Paket für unzureichend.

Entschlossene Reaktion auf Türkei gefordert

Die CDU-Chefin hat eine entschlossene Reaktion auf die türkische Militäroffensive in Nordsyrien gefordert. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass die Türkei sich militärisch in Nordsyrien ihren Einfluss sichere, sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken.

„Das geht nicht, da sagen wir klipp und klar nein, Nato-Partner hin oder her“, sagte die Verteidigungsministerin.

Kramp-Karrenbauer forderte zudem, die Annexion der Krim durch Russland weiterhin nicht zu akzeptieren. Eine europäische Gemeinschaft dürfe hier nicht einfach den Mund halten. „Unrecht ist Unrecht und bleibt Unrecht und muss als solches auch von uns benannt werden“, sagte die CDU-Vorsitzende.



Kramp-Karrenbauer sagte: „Die Türkei ist ein NATO-Partner und die NATO ist ein Bündnis, das auf Werten beruht“, sagte die Bundesverteidigungsministerin am Sonntagvormittag beim sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken.

„Einer dieser Werte heißt, die Mitglieder der NATO tragen zur Stabilisierung des Weltfriedens bei und destabilisieren ihn nicht.“

Wenn es jetzt amtliche Beweise oder Hinweise gebe, dass die Türkei wirklich plane, in Nord-Syrien als eine Art Besatzungsmacht auf Dauer zu bleiben, „dann muss es von uns eine ganz klare Antwort geben“, so die CDU-Vorsitzende weiter.

Halle sollte Konsequenzen für den Umgang mit der AfD haben

Die CDU-Vorsitzende forderte nach Halle Konsequenzen für den Umgang mit der AfD. „Halle ist eine Schande, ist ein Einschnitt“. Der Anschlag sei aber auch ein Alarmzeichen, welches niemanden kalt lassen dürfe.

Es habe bereits vorher Alarmzeichen gegeben: „Das ist jedes einzelne Hakenkreuz, was geschmiert wurde, das waren die NSU-Morde, das war die Ermordung unseres Parteifreundes Walter Lübcke“, so Kramp-Karrenbauer. Es sei aber offenbar keines dieser Alarmzeichen so angekommen, „dass man erkennt, Rechtsradikalismus und der politische Arm des Rechtsradikalismus, die AfD, sind ein wirkliches Problem in Deutschland“.

Dagegen müsse man ankämpfen, „das ist das Signal von Halle und das muss unsere Antwort sein“. In der politischen Diskussion müsse man in die Auseinandersetzung gehen. „Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Tag für Tag in der politischen Debatte wirklich ein Tabu nach dem anderen gebrochen wird“, sagte die CDU-Vorsitzende weiter.

„Mit jedem Tabu, was gebrochen wird, wird das Klima verändert und der Weg für mehr Gewalt bereitet.“ Das sei die „Spirale“, die man durchbrechen müsse. (dts/afp)