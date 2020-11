JETZT LIVE ab 12 Uhr: Aussprache im Bundestag – Vier namentliche Abstimmungen

Die umfangreichen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes erhitzen in Deutschland derzeit die Gemüter. Am Mittwoch, 18. November, um 12 Uhr wird mit einer heftigen Bundestagsdebatte gerechnet. Bereits im Vorfeld hagelte es im Gesundheitsausschuss Kritik von Organisationen und Rechtsexperten.

Am 18. November steht ab 12 Uhr eine Bundestagsdebatte zu umfangreichen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes an, das von der Regierung als „Drittes Bevölkerungsschutzgesetz“ bezeichnet wird. Es soll eine namentliche Abstimmung der Abgeordneten ab 13 Uhr stattfinden. Der Bundesrat plant um 15.00 Uhr eine Sondersitzung. Im Falle einer Verabschiedung könnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz möglicherweise noch am selben Tag ausfertigen, sodass es in Kraft treten kann.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Corona-Maßnahmen (epidemische Lage)“ ist mit einer heftigen Debatte über die von der Regierung angestrebten Änderungen zu rechnen. Bereits im Vorfeld hagelte es beispielsweise im Gesundheitsausschuss Kritik von Organisationen und Rechtsexperten.

Neben dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages wurde der Entwurf auch vom Bundesrat als unzureichend beurteilt. Ob mit der Gesetzesänderung auch eine Impfpflicht durch die Hintertür verabschiedet werden soll, darüber streiten sich die Gemüter. In Berlin sind umfangreiche Protestaktionen gegen das Gesetz geplant.

AfD fordert Rückgabe des Gesetzentwurfs an die Ausschüsse

„Geben Sie die Vorlage zurück in die Ausschüsse!“, fordert der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann, der sich zu Beginn der Bundestagsdebatte zur Geschäftsordnung zu Wort meldet. Kurz vor Beginn des Gesundheitsausschusses habe es eine 36-seitige Änderung der Anträge gegeben, die man gar nicht hätte prüfen können.

Für den Antrag gab es Kritik von CDU/CSU. Michael Grosse-Brömer geht davon aus, dass ein „vollkommen geordnetes Gesetzgebungsverfahren“ abgeschlossen und eingehalten werden. „Dieses Gesetz ist nicht nur ein Bevölkerungsschutzgesetz, sondern auch ein Parlamentsstärkungsgesetz.“

Auch FDP-Abgeordnete Marco Buschmann kritisiert die AfD und warf ihr vor, die Demonstranten zu mobilisieren, den Weg der Abgeordneten in den Bundestag zu blockieren.

Das Gesetz, das die GroKo vorlegt ist schlecht, aber es errichtet keine Diktatur.“

Der Antrag der AfD wurde abgelehnt.

Abgeordnetenstimmen vor Debatte



Auf Twitter äußern sich Abgeordnete einzelner Parteien vor der Abstimmung.

Der CDU-Abgeordnete Alexander Mitsch schreibt auf Twitter:

Der aktuelle Entwurf des #Bevoelkerungsschutzgesetz bzw. #Infektionsschutzgesetz ist kein #Ermaechtigungsgesetz – er ist juristisch schlampig gemacht, verfassungsrechtlich bedenklich, teilweise inhaltlich unsinnig und politisch verunglückt.“

Die SPD verwehrt sich dagegen, die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ermächtigungsgesetz zu vergleichen. „Wie wär es mit einer Stunde Geschichtsunterricht?“, twittert die SPD Braunschweig.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte gegenüber „ntv“:

Natürlich kam es sehr spät, natürlich ist es hektisch gewesen auf den letzten Metern, trotzdem muss man sagen: Es ist jetzt wirklich eine echte gesetzliche Grundlage für die Maßnahmen.“

So gebe es eine „klare Befristung“ und die Maßnahmen müssten auch begründet werden.

Seitens der FDP heißt es:

Die FDP-Bundestagsfraktion hat einstimmig beschlossen, den Gesetzentwurf für ein Infektionsschutzgesetz morgen im Deutschen Bundestag abzulehnen. — Frank Schäffler (@f_schaeffler) November 17, 2020



Der FDP-Abgeordnete Alexander Müller gab eine Persönliche Erklärung nach Maßgaben der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ab. Nach seiner Auffassung weist der Gesetzentwurf „erhebliche Mängel“ auf. „Dieser Gesetzentwurf ist insgesamt ein Freibrief für die Exekutive und eine Selbstentmachtung des Parlaments, der nicht hingenommen werden darf.“

Auch der Linken-Abgeordnete Gregor Gysi stellte eindeutig klar:

Ich stimme heute gegen das #Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung. Der Bundestag darf das Heft des Handelns nicht auf die Bundesregierung übertragen. — Gregor Gysi (@GregorGysi) November 18, 2020



Ebenso kommt von der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen laut Twitter ein klares „Nein“ zum Gesetzentwurf der Regierung.

Von der Fraktion heißt es:



Der AfD-Abgeordnete Stephan Protschka twitterte:

Kritiker ziehen Vergleiche mit NS-Zeit

Kritiker vergleichen die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten des Dritten Reiches, mit dem der Grundstein der Diktatur im Jahr 1933 gelegt wurde. Der Bestsellerautor und Finanzexperte Markus Krall sieht ebenfalls Parallelen. Auf Twitter schreibt er:

„Da gleichen sich sogar die Namen: 1933: ‚Gesetz zum Schutz von Volk und Staat‘: 2020: ‚Bevölkerungsschutzgesetz‘: Wer es jetzt nicht kapiert, dem ist nicht zu helfen. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.“ — Dr. Markus Krall (@Markus_Krall) November 7, 2020

Auch die Frage, ob eine Gesetzesänderung überhaupt notwendig und die epidemische Lage nationaler Tragweite weiterhin gerechtfertigt ist, muss von den Abgeordneten beurteilt werden. Wirft man ein Blick in das DIVI-Register, das Auskunft über die aktuelle Belegung der Intensivpatienten gibt, kann zumindest eine befürchtete exponentielle Steigerung der als COVID-19-Patienten eingestuften Fälle nicht abgelesen werden.

Aktuell (Stand 17. November) werden deutschlandweit 3.516 Patienten als COVID-19-Fälle auf Intensivstationen behandelt (siehe orange Linie am unteren Rand der Abbildung), insgesamt 6.502 Intensivbetten sind noch frei. Laut DIVI-Register kann innerhalb von sieben Tagen eine zusätzliche Notfallreserve von weiteren 12.079 Intensivbetten in Deutschland beschaffen werden.

Abgestimmt wird nicht nur über die Gesetzesänderung, sondern auch über fünf Anträge der AfD sowie jeweils einen Antrag der FDP, der Linken und Bündnis 90/Die Grünen.

Das Kurzprotokoll der Sitzung des Gesundheitsausschusses kann hier eingesehen werden.

Hier geht es zum Gesetzentwurf, der Stellungnahme des Bundesrates (ab Seite 36) und der Gegenäußerung der Bundesregierung (ab Seite 49) – Vorabfassung.

Änderungsanträge eins bis sieben der Fraktionen CDU/CSU und SPD, eingegangen beim Gesundheitsausschuss am 11.11.2020.