Deutschland Live aus Berlin

LIVESTREAM ab 17:00: Berliner Versammlungen zum Hamas-Überfall am 7. Oktober

Ein Großaufgebot der Polizei ist heute in Berlin im Einsatz. Anlässlich des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sind eine Vielzahl von Demonstrationen in Berlin angekündigt. Epoch Times begleitet per Livestream verschiedene Gedenk- und Protestveranstaltungen.