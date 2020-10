LIVESTREAM aus Konstanz: Erntedank-Demo am 4. Oktober

LIVE aus Konstanz.

Am heutigen 4. Oktober 2020 finden in Konstanz insgesamt 12 Veranstaltungen statt. Hier der LIVESTREAM vom 2. Tag des Demonstrationswochenendes rund um den Bodensee und Konstanz.

Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl am Mittag auf 450 bis 500, wie ein Sprecher sagte. Zu der Versammlung waren im Vorfeld 3500 Menschen angemeldet worden. Am Nachmittag soll den Angaben zufolge eine weitere Kundgebung beginnen, zu der 5000 Teilnehmer angemeldet wurden. Diese Versammlung soll bis in den Abend dauern.



Am Wochenende finden in Konstanz insgesamt 29 Versammlungen und Demonstrationen statt, davon 17 am Samstag und 12 am Sonntag. Insgesamt werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet.

Veranstalter schätzte Friedenskette auf 50.000 Teilnehmer

Am 3. Oktober gab es eine große Menschenkette der „Querdenker“, die von der Schweizer Grenze über Bodman-Ludwigshafen bis nach Bayern und zur Grenze nach Österreich führte. Ihr Motto galt dem Frieden, der Freiheit und der Solidarität. Politische Botschaften waren von Seiten des Veranstalters und auch der Stadt Konstanz unerwünscht.

Nach Angaben der „Stuttgarter Zeitung“ hoffen die Organisatoren der Menschenkette auf bis zu 250.000 Menschen, die sich miteinander verbinden: „Reicht euch die Hände!“, heißt es im Begleittext eines Promotionvideos der Veranstaltung.

Dies ist angesichts der gesetzlichen Hygienemaßnahmen nur symbolisch gemeint. Tatsächlich sollen die Menschen sich mit Tüchern und Schals oder dergleichen verbinden. Egal „ob man sich kennt, welches Aussehen und Alter man hat, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft“. Die Veranstalter verweisen darauf, dass jegliche politischen Statements unerwünscht sind.

„Diese Friedensmenschenkette wird eine der längsten Menschenketten Europas, symbolisch für Frieden, Freiheit und Wahrheit, die Europa je gesehen hat. (…) Setzen wir gemeinsam ein Zeichen und stellen wieder eine Verbindung zueinander her! Ein Zeichen der Mitmenschlichkeit, der Versöhnung, der Einheit! Lasst uns die entstandene gesellschaftliche Spaltung überwinden!,“ heißt es auf der Webseite Friedenskette Bodensee.

Es gab, so der Veranstalter im Interview gegenüber Epoch Times, mindestens 15.000 Anmeldungen von Teilnehmern für die Anreise per Bus. Hinzu kamen tausende spontane Teilnehmer. Er schätzt auf mindestens 50.000 Teilnehmer.