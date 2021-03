LIVESTREAM „Menschen machen Mut“: Finanzen und Co. – digitale Rettung?

Am 14. März findet ab 16:00 Uhr ein Expertentreffen der Initiative "Menschen machen Mut" statt. Mit dabei sind unter anderem Prof. Dr. Max Otte und Ralf Flierl, Ernst Wolff und Dominik Kettner. Die ausgewiesenen Finanzprofis debattieren über: Wie soll es weitergehen?

Die Schulden der Welt sind so hoch wie nie zuvor in der Geschichte, das bedingungslose (?) Grundeinkommen und staatlich kontrollierte Kryptowährungen stehen vor der Tür.

Gleichzeitig wird die überwältigende Mehrheit der Menschen immer ärmer, ringen untereinander in einem fast aussichtslosen Existenzkampf, während einige wenige unermessliche Reichtümer anhäufen und ein paar globale Konzerne nach der Weltherrschaft streben. Stichwort: „The Great Reset“ eine Vision des WEF, des Weltwirtschaftsforums. Will die Menschheit das überhaupt? Ist das wirklich zum Wohle aller?

Ist der Klimawandel schuld an Corona, wie Greta Thunberg behauptet, oder ist Corona die willkommene Ausrede für das eigene Versagen der Politiker und Notenbanker? Wird die Wirtschaft gar absichtlich an die Wand gefahren, damit man es Corona in die Schuhe schieben kann?

Vor allem geht es um die Frage: Wie soll es weitergehen?

Am Sonntag, 14. März findet zu diesen Themen ab 16 Uhr – live übertragen auf den YouTube-Kanälen Epoch Times Deutsch 2.0, Epoch Times Nachrichten und zentralPlus – eine hochkarätige Expertenrunde statt.

Mit dabei sind:

Ralf Flierl, Gründer & Chefredakteur SMART INVESTOR, Journalist

Prof. Dr. Max Otte, Fondsmanager, Chrashprophet, Wirtschaftsökonom & Bestsellerautor

Ernst Wolff, Finanz- und Wirtschaftsexperte, Journalist, Buchautor & Vortragsredner

Dominik Kettner, Edelmetallexperte, Unternehmer & Videoblogger.

Von einer Pandemie in die nächste, mit immer weniger persönlicher Freiheit für alle und Privilegien nur noch für diejenigen die sich dem Primat der Politik ohne zu hinterfragen unterwerfen? Aktuell fordern Teile der Politik das Verbot von Einfamilienhäusern, andere wollen Privateigentum ganz abschaffen!

Kommt der Finanzcrash nach dem Wirtschaftscrash? Was passiert, wenn der Euro crasht? Brauchen wir ein neues Währungssystem, ein neues Finanzsystem – und wenn ja, welches?

Welche Lösungen, die dem Wohle aller und einer friedlichen Zukunft dienen, gibt es überhaupt?

Es sind bis zu 80 Livegäste eingeladen. „Menschen machen Mut“ ist eine Veranstaltung von Erich Hambach und seinen Mitstreitern. Auf Telegram unter: https://t.me/joinchat/VPtfMbkhk5SZvfXW. Livestream-Tickets können hier – auch kostenlos – erworben werden.

(ks)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!