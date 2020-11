Merkel gibt Corona-Pressekonferenz zum neuen Lockdown

Am Vormittag tagt zunächst das sogenannte Corona-Kabinett, nach der Sitzung gibt die Kanzlerin um 14 Uhr eine Pressekonferenz.

Nach Inkrafttreten des zweiten Lockdowns will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montagnachmittag zur aktuellen Lage äußern. Am Vormittag tagt zunächst das sogenannte Corona-Kabinett, nach der Sitzung gibt die Kanzlerin um 14 Uhr eine Pressekonferenz, wie der Veranstalter Bundespressekonferenz und die Bundesregierung mitteilten. Die üblicherweise am Montag stattfindende Regierungspressekonferenz mit dem Regierungssprecher und den Sprechern der Ministerien entfällt.

Die Pressekonferenz beginnt voraussichtlich 14 Uhr:

Im Vorfeld äußerte sich bereits Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und verteidigte die Corona-Auflagen, die am Montag bundesweit in Kraft getreten sind. „Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen und der damit verbundenen Sorge, dass unser ganzes Gesundheitssystem in Stress kommt und überlastet wird, ist es leider notwendig“, sagte Braun am Montagmorgen im RBB-Inforadio. „Das Ziel ist, dass wieder unter diese Marke von 50 kommen, wo dann die Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, die Kontakte nachzuverfolgen. Das war ja genau das, was uns über den Sommer die Stabilität bei den Infektionszahlen ermöglicht hat.“

Braun: Deutscher Wirtschaft soll möglichst das Weihnachtsgeschäft und uns die Weihnachtsfeier ermöglicht werdn

Und deshalb werde man in zwei Wochen – also zur Halbzeit dieser Maßnahmen – wieder zusammenkommen und schauen, ob man auf einem guten Weg dorthin sei. „Geht es schnell in die richtige Richtung oder eben nicht und muss man eben mehr oder weniger Maßnahmen nach zwei Wochen nochmal erwägen?“ Weiter sagte Braun: „Unser erklärtes Ziel ist, dass wir Ende November die Maßnahmen in dieser Strenge beenden wollen. Es geht dabei ja auch darum, dass man der deutschen Wirtschaft das Weihnachtsgeschäft und uns allen sozusagen die Weihnachtsfeier auch im Kreise der Familie ermöglicht.“

Mitte des Monats wollen Bund und Länder eine Zwischenbilanz ziehen

Die bis Ende November geltenden neuen Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus sehen Kontaktbeschränkungen für private Treffen sowie Schließungen von Restaurants, Kneipen und Kultureinrichtungen vor. Mitte des Monats wollen Bund und Länder eine Zwischenbilanz ziehen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab am Montagmorgen weitere 12.097 verzeichnete positive Testergebnisse binnen eines Tages bekannt. (afp/dts)