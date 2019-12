Politik » Deutschland » Politik » Europa Maas widerspricht Macron in EU-Politik: Agrarpolitik, Finanzen und EU-Erweiterungen

Heiko Maas vertritt teilweise andere Positionen zur EU als Frankreichs Präsident. Macron will die Agrarpolitik (wegen starken Protesten in seinem Land) unberührt lassen, während Maas diese in Veränderungen einbeziehen will.