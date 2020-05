Mailserver von Merkel und Clinton geknackt? Deutscher Haftbefehl gegen russischen Meister-Hacker

Ein Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU namens Dmitri Badin soll hinter dem Hacker-Angriff „Scaramouche“ stehen, der im April und Mai 2015 den Bundestag und 20.000 Politiker-Computer heimgesucht haben soll – unter anderem jenen von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach dem mysteriösen Hacker-Angriff auf den Deutschen Bundestag hat die Generalbundesanwaltschaft einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Staatsangehörigen Dmitri Badin erwirkt. Dies berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, als Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU an mehreren Hackerangriffen auf hochrangige ausländische Ziele beteiligt gewesen zu sein, unter anderem auf das Abgeordnetenbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Nur Abgeordnetenbüro von Merkel betroffen, nicht Kanzleramt

Bei dem Angriff auf das Computersystem des Deutschen Bundestages, der im April 2015 begonnen und bis Mai desselben Jahres angedauert hatte, soll es den Hackern gelungen sein, erhebliche Datenmengen von etwa 20.000 Computern deutscher Politiker, Mitarbeiter und Zivilbediensteter zu kopieren und an sich zu bringen. Die Angreifer seien, so schreibt das Fachportal „Silicon“, in das Intranet-System „Parlakom“ eingedrungen.

Exakt am 8. Mai 2015, dem Jahrestag der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, soll dem „Spiegel“ zufolge auf den Dienstrechner Merkels zugegriffen worden sein. Dabei sollen die Hacker den gesamten E-Mail-Verkehr aus dem Abgeordnetenbüro der Kanzlerin ab dem Jahr 2012 abgeschöpft haben. Der Rechner des Bundeskanzleramtes selbst soll jedoch nicht infiltriert worden sein.

Experten des Bundeskriminalamts (BKA), des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und privater Unternehmen ist es dem „Spiegel“-Bericht zufolge gelungen, den Angriff zumindest teilweise zu rekonstruieren. Eine Schlüsselrolle soll dabei ein Hacker namens „Scaramouche“ eingenommen haben. Das IT-System des Bundestages war über mehrere Tage lahmgelegt, Schätzungen zufolge sollen etwa 16 Gigabyte an Daten aus den Netzen abgeflossen sein, darunter auch tausende Mails aus Merkels Büro.

Hacker sollen mehrere hochkarätige Adressen angegriffen haben

Badin soll derjenige sein, der hinter „Scaramouche“ steckt. Gegen ihn wird auch schon in den USA seit Jahren ermittelt. Er soll unter anderem auch federführend an Hackerangriffen gegen Server von Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und auf das Demokratische Nationalkomitee (DNC) beteiligt gewesen sein.

Der Hacker soll der GRU-Einheit 26165 angehören, der Cybersicherheits-Spezialisten auch unter dem Namen APT28 bekannt ist. Die Einheit ist in den vergangenen Jahren auch in anderen Zusammenhängen aufgetaucht. So soll sie auch hinter den Hackergilden „Fancy Bear“ und „Strontium“ stecken, die hinter Attacken auf Hotels, aber auch das Internationale Olympische Komitee, den US-Senat, politische Gremien in Frankreich und den Niederlanden oder die Welt-Anti-Doping-Organisation vermutet werden.

Im Juni 2015 kündigte die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen an, die Maßnahmen zur Informationssicherheit im Bundestag noch einmal grundlegend zu überarbeiten. Der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, vermutete bereits in den Tagen nach Ende des Angriffs auf das deutsche Parlament einen Geheimdienst der Russischen Föderation als mutmaßlichen Urheber.

Vermeintliche UNO-Mail als Köder

Den Zugang zu den Rechnern sollen sich die Hacker über eine angeblich von der UNO stammende Mail mit einem vermeintlich angehängten Bericht zum Ukraine-Konflikt verschafft haben, berichtet die „Bild“-Zeitung. Wer als Abgeordneter versuchte, den Anhang zu öffnen, gelangte auf eine Seite, von der aus sich die Schadsoftware auf den Rechner lud, über die später die Hacker eindrangen.

Experten des Bundeskriminalamts (BKA), des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und privater Unternehmen hatten damals den Angriff untersucht. Über 300 Server seien im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmt und Rechtshilfeersuchen an 21 Staaten gestellt worden.

Eine Auslieferung aus der Russischen Föderation muss der „Meister-Hacker von Moskau“ nicht befürchten. Sollte er aber das Land verlassen, muss er mit einem Zugriff der Sicherheitsbehörden rechnen, der sich auf das Vorliegen eines internationalen Haftbefehls stützt.



