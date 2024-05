Maiwagen-Anhänger kippt um – rund 30 Verletzte

Bei einem schweren Unfall mit dem Anhänger eines sogenannten Maiwagens sind nahe Freiburg in Baden-Württemberg am Mittwoch etwa 30 Menschen verletzt worden. Zehn Menschen seien bei dem Unglück in Kandern schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Freiburg mit. Mehrere Rettungshubschrauber seien im Einsatz, unter anderem auch aus der benachbarten Schweiz.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 13.00 Uhr. Der von einer landwirtschaftlichen Maschine gezogene Anhänger sei in einer Linkskurve umgestürzt. Eine Vielzahl von Rettungs- und Polizeikräften sei im Einsatz, darunter auch mehrere Rettungshubschrauber, unter anderem aus der nahegelegenen Schweiz. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen folgen in Kürze! (afp/dl)