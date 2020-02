„Man lässt keine Menschen ertrinken“: Von Kirche unterstütztes Bergungsschiff für Migranten getauft

Das auf maßgebliche Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland gekaufte und ausgerüstete Seenotrettungsschiff ist am Donnerstag in Kiel auf den Namen „Sea Watch 4“ getauft worden. „Man lässt keine Menschen ertrinken“, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, der an der Schiffstaufe teilnahm. Das Träger-Bündnis „United4Rescue“ will das bisherige Forschungsschiff „Poseidon“ ab April für die Bergung von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer einsetzten.

„Wenn Menschen in Lebensgefahr sind, wenn Menschen ertrinken“, dann müsse man helfen, hob Bedford-Strohm im Bayerischen Rundfunk hervor. „Es ist eine ungewöhnliche Aktion“, räumte der Bischof ein. „Aber ich glaube schon, dass sie sehr viel zu tun hat auch mit dem christlichen Glauben“, sagte er weiter. Vorgenommen wurde die Taufe durch Schleswig-Holsteins Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré (Grüne).

Finanziert wird das Schiff aus Spenden

Diese Initiative sei „ein Symbol, aber ein wichtiges und richtiges“, sagte der Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche, Martin Heimbucher der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Heimbucher räumte ein, dass es an der Aktion in der Kirche auch Kritik gegeben habe, auch Austritte „im minimalen Bereich“, doch „die Zustimmung ist sehr viel größer“. Finanziert wird das Schiff aus Spenden.

Dem Trägerkreis „United4Rescue“ gehören unterschiedliche kirchliche Einrichtungen und Verbände an, einige auch aus dem Bereich der katholischen Kirche. Dazu kommen zahlreiche weitere Organisationen, darunter Ärzte ohne Grenzen, das Netzwerk Campact, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie Migrantenverbände, Pro Asyl und das kommunale Netzwerk Seebrücke, außerdem einige private Unternehmen.

Betreiber des Schiffes ist die Organisation Sea Watch, die bereits in der Bergung von Migranten engagiert ist und im Mittelmeer seit 2015 mehr als 37.000 Menschen aufgenommen hat. Derzeit ist das Schiff Sea Watch 3 im Mittelmeer im Einsatz. Crewmitglied Mattea Weihe sprach bei der Schiffstaufe von einem „klaren Signal an Europa, endlich Menschenrechte über Abschottung zu stellen“. (afp/so)

