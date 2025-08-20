Mann droht mit laufender Kettensäge: Streit auf Parkplatz in Itzehoe eskaliert

Mit einer laufenden Kettensäge hat ein Mann bei einem Streit auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im schleswig-holsteinischen Itzehoe seine Kontrahenten bedroht.

Der 36-Jährige habe das Werkzeug aus einem Kleintransporter geholt und in Betrieb genommen, erklärte die örtliche Polizei nach dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch. Zuvor schlug er demnach einen 24-Jährigen mit einer Eisenstange. Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Laut den Beamten geriet der 36-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand mit mehreren anderen Menschen aneinander.

Zunächst schlug er einem Mitglied der gegnerischen Gruppe mit der Eisenstange auf den Arm, anschließend holte er die Kettensäge aus dem Wagen und schaltete sie drohend ein. Danach fuhr er davon. Polizisten stoppten ihn in der Nähe und stellten die Personalien fest. (afp/red)