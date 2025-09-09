Marathon nach der Sommerpause: Die nächsten Gesetzesvorhaben des Bundestags

Ab Morgen berät der Bundestag über zahlreiche Gesetzesvorlagen. Welche Beschlüsse stehen an? Ein Überblick, chronologisch geordnet nach dem Zeitpunkt der Befassung im Plenum:

Entsorgung von Altbatterien

Mit einem Gesetz will die Bundesregierung die Batterieverordnung der EU umsetzen. Es schreibt unter anderem die Einrichtung von kollektiven Sammelsystemen für alle Kategorien von Batterien vor.

Darüber hinaus sollen Verbraucher künftig auch die ausgedienten Batterien von E-Bikes oder E-Scootern an kommunalen Sammelstellen zurückgeben können. Das Gesetz soll am 10. September eingebracht und tags darauf verabschiedet werden.

Speicherung von Kohlendioxid

Ein neues Gesetz soll die dauerhafte Speicherung des Gases Kohlendioxid (CO2) in unterirdischen Lagerstätten möglich machen, ebenso den Aufbau eines CO2-Pipeline-Netzes.

Bisher war es in Deutschland nicht möglich, diese so genannten CCS-Technologie einzusetzen. Sie soll unter anderem für die Ausscheidungen von Branchen genutzt werden, in denen sich CO2-Emissionen nicht vermeiden lassen – etwa die Zement-, Kalk- und Aluminiumindustrie. Das Plenum will den Entwurf am 10. September erstmals beraten.

Pflegekräfte

Am 11. September geht es im Plenum zunächst um die Pflege. Ein neues Gesetz soll ein bundesweit einheitliches Berufsbild in der Pflegeassistenz schaffen. Die Neuregelung ersetzt die bisher 27 landesrechtlichen Ausbildungswege.

Ein zweites Gesetz sieht vor, Pflegekräfte mehr Kompetenzen zu geben und sie von bürokratischen Aufgaben zu entlasten. Sie sollen je nach Qualifikation auch Leistungen erbringen können, die bisher Ärzten vorbehalten waren – etwa in den Bereichen chronische Wunden und Demenz.

Abschaffung der Gasspeicherumlage

Unternehmen und Privathaushalte sollen ab dem kommenden Jahr weniger für Erdgas zahlen. Dieses Ziel soll über den Wegfall der Gasspeicherumlage erreicht werden, über die der Bundestag am Donnerstag erstmals debattiert.

Laut Gesetzentwurf macht die Umlage bisher für Haushaltskunden rund 2,4 Prozent und für Großkunden rund fünf Prozent des Gaspreises aus. Die Konzerne müssen die Entlastungen durch den Wegfall der Umlage an die Endkunden weitergeben.

Deutschlandticket bis 2026

Die Bundesregierung will das Deutschlandticket auch für das Jahr 2026 finanziell absichern. Der Bund unterstützt die Länder deshalb auch im kommenden Jahr mit 1,5 Milliarden Euro zum Ausgleich für Mindereinnahmen. Dies sieht die Änderung des Regionalisierungsgesetzes vor, die am 11. September in erster Lesung beraten wird.

Elektro-Altgeräte

Ebenfalls am 11. September berät der Bundestag erstmals einen Gesetzentwurf, mit dem die Bundesregierung die Sammlung und Entsorgung von alten Elektrogeräten verbessern will. Künftig sollen Verbraucher ausgediente Elektrogeräte häufiger im Handel zurückgeben können.

Der Entwurf sieht hierfür vor, dass Sammelstellen in Geschäften einheitlich gekennzeichnet werden müssen, damit sie leichter zu finden sind.

Sondervermögen Infrastruktur

Am 12. September geht es zum Auftakt der Plenarsitzung zunächst um viel Geld: Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung den Ländern und Kommunen 100 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung stellen.

Ziel ist es, dass diese das Geld schnell in ihre Infrastruktur investieren und so die Basis für langfristiges Wirtschaftswachstum schaffen. Die Mittel kommen aus dem insgesamt 500 Milliarden Euro schweren Infrastrukturpaket, für das im Frühjahr eigens das Grundgesetz geändert wurde.

Geschäftsordnung des Bundestags

Union und SPD wollen die Regeln für Abgeordnete verschärfen: Störungen im Plenum und unentschuldigtes Fehlen soll teurer werden. So sollen sich etwa die Ordnungsgelder für störende Abgeordnete verdoppeln – auf 2.000 Euro, im Wiederholungsfall auf 4.000 Euro.

Einführung von Tasern bei der Bundespolizei

Beamte der Bundespolizei sollen künftig so genannte Taser – im Amtsdeutsch: Distanz-Elektroimpulsgeräte – einsetzen dürfen. Diese Schockgeräte setzen Angreifer kurzfristig außer Gefecht, sie sollen eine Alternative zum Schusswaffengebrauch darstellen. Ihr Einsatz ist aber wegen gesundheitlicher Risiken umstritten.

Das Gesetz soll den Einsatz nun für die Bundespolizei bundeseinheitlich regeln; für die Landes-Polizeien gelten unterschiedliche Regelungen.

Wie geht es weiter im Bundestag?

In der Woche vom 15. September an soll der Bundeshaushalt für 2025 abschließend beraten und verabschiedet werden. In der Woche vom 22. September steht dann die erste Beratung des Bundeshaushalts für 2026 auf der Tagesordnung.

Und ebenfalls bis zu dieser Woche will die Koalition die Neuwahl von Richtern zum Bundesverfassungsgericht durchziehen, die vor der Sommerpause wegen koalitionsinterner Querelen im Bundestag gescheitert war. (afp/red)